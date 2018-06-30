Хотели бы вернуться в такой СССР? 4 30.06.2018, 20:30

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Текст, который нужно обязательно прочитать всем фанатам Советского Союза.

Несколько лет назад пользователь «Фейсбука» по имени Альберт Толоконников написал гениальный текст, который нужно обязательно прочитать всем фанатам СССР — особенно тем, кто хочет туда вернуться, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Альберт написал практически готовый мануал, как это можно практически осуществить — и рецепт оказался достаточно простым.

Итак, в сегодняшнем посте — рецепт того, как можно вернуться "Назад в СССР", практически пошаговая инструкция.

Итак, вот рецепт от Альберта: «Вернуться в СССР можно достаточно просто:

1. Устраиваетесь на работу в любой умирающий НИИ.

2. Отключаете интернет и мобильные телефоны, оставляете на телевизоре только Первый канал Российского телевидения.

3. Заменяете туалетную бумагу газетами.

4. Для пропитания покупаете докторскую колбасу хорошего качества, хлеб, молоко, морскую капусту в консервах, бутылку недорогой водки, сырок плавленный, макароны и чай самого плохого качества, пиво разводите водой, овощи только гнилые, из фруктов только яблоки.

5. Перед покупкой чего либо, для имитации очереди, просто постойте перед магазином от 20 до 2000 минут.

6. Если есть возможность, то можно найти и чинить жигули-"копейку". На работу только в трамвае.

7. Качественную одежду не носить. Обувь должна всегда промокать.

8. Зубы попросить лечить без обезболивающего.

9. И самое главное это ощущение бессмысленности и бесконечной тоски. Если удастся его воспроизвести то будет почти полное погружение в СССР. Собственно, всем молодым кретинам, защищающим то чего они не знают и никогда не видели, очень рекомендую устраивать такие эксперименты несколько раз в год.»

Вот такой рецепт "возврата назад в СССР" предложил Альберт Толоконников. Хотели бы вернуться в такой СССР?