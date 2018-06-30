Борисовчане выстояли в борьбе с чиновниками 30.06.2018, 20:26

Активисты, борющееся против застройки леса, заставили власти пойти на уступки.

Общественные активисты, борющееся против застройки участка леса, который оказался между многоэтажками на улице Ватутина, получили ответ из ведущей проектной организации Министерства архитекторы и строительства, пишет ex-press.by.

Фото: ex-press.by

Унитарное предприятие БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, которое разрабатывает проект «Генеральный план г. Борисова. Корректировка», посчитало возможным учесть интересы граждан. Это произошло в связи с негативным отношением жителей Борисова к планируемому строительству храмового комплекса на территории ландшафтно-рекреационной зоны на улицах Ватутина и Горького.

— Эта территория будет сохранена под ландшафтно-рекреационную функцию, — указывается в официальном ответе, подписанном директором БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Александром Хижняком.

В письме уточняется, что на подобных территориях законодательством допускается строительство объектов, связанных с рекреационной деятельностью.

Об отмене решения Борисовского райисполкома о строительстве церкви, церковной лавки и воскресной школы на улице Ватутина пока официальной информации нет. 25 июня, в райисполком было доставлено письмо борисовчан, протестующих против застройки зоны отдыха. Текст письма подписали почти полторы тысячи жителей окрестных домов.