Соболенко: В памяти об Истборне останется то, как я сыграла 17 сетов за одну неделю 1 30.06.2018, 20:38

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка в упорном матче проиграла второй ракетке мира в финале турнира в Истбурне.

Белоруска Арина Соболенко (45 ВТА) после поражения от датчанки Каролин Возняцки (2) в финале турнира ВТА в Истборне отметила, что соперница сыграла здорово, пишет «Прессбол».

"Что я запомню по итогам этого турнира? То, как я сыграла 17 сетов за одну неделю. Это великолепный турнир, я очень благодарна всем, кто помогал его провести. Поздравляю Каролину — ты здорово сыграла здесь", — сказала Соболенко.