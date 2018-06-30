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Соболенко: В памяти об Истборне останется то, как я сыграла 17 сетов за одну неделю

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  • 30.06.2018, 20:38
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка в упорном матче проиграла второй ракетке мира в финале турнира в Истбурне.

Белоруска Арина Соболенко (45 ВТА) после поражения от датчанки Каролин Возняцки (2) в финале турнира ВТА в Истборне отметила, что соперница сыграла здорово, пишет «Прессбол».

"Что я запомню по итогам этого турнира? То, как я сыграла 17 сетов за одну неделю. Это великолепный турнир, я очень благодарна всем, кто помогал его провести. Поздравляю Каролину — ты здорово сыграла здесь", — сказала Соболенко.


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