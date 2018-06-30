Костел в Новогрудке, где крестили Мицкевича, стал санктуарием 30.06.2018, 21:01

Приходской костел в Новогрудке был построен князем Витовтом в конце 14-го века.

28-29 июля в Новогрудке отметили 75-летний юбилей мученической смерти благословленных с. Марии Стеллы и ее десяти соратниц, расстрелянных нацистами в Батаровском лесу возле Новогрудка 1 августа 1943 года, пишет сайт krynica.info.

В рамках торжества фарный костел Преображения Господня в Новогрудке, где находятся реликвии блаженных сестер-мучениц, был объявлен санктуарием.

Сестры пожертвовали свою жизнь за 120 человек, арестованных и осужденных на расстрел. Смертная казнь была заменена для арестованных на работы в Германии. Заключенных вывезли 24 июля, а некоторых освободили. Все они пережили войну. Сестры-мученицы из Новогрудка были беатифицированы папой Иоанном Павлом II 5 марта 2000 года.

В заключение Мессы был прочитан декрет, которым фарный костел Преображения Господня в Новогрудке объявляется санктуарием блаженных сестер-мучениц Марии Стеллы и соратниц.

Фарный, или приходской костел в Новогрудке был построен князем Витовтом в конце XIV века. Свой современный вид святыня приобрела после перестройки в начале XVIII в.

В костеле 12 февраля 1799 года был крещен знаменитый поэт Адам Мицкевич. Именно здесь перед иконой Богоматери он в детстве по молитве матери был исцелен от тяжелой болезни, о чем упоминает в поэме «Пан Тадеуш».