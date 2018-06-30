Выздоровление Греции Виталий Шапран, «Европейская правда»

30.06.2018, 21:16

Нлубочайший финансовый кризис ЕС признали завершенным.

Греческий премьер Алексис Ципрас впервые за три года появился на публике в галстуке. Очень символичный жест – ведь раньше он пообещал, что наденет галстук только после решения долговой проблемы Греции.

Еще несколько лет назад это считалось маловероятным, ведь Афины не желали выполнять программу сокращения расходов, как того требовали еврокредиторы.

Однако это произошло – в августе 2018 года ЕС выделит последние 15 млрд евро Греции в качестве финансовой помощи. После этого считается, что Греция будет иметь оздоровленную экономику и сможет самостоятельно рассчитываться по долгам.

Но означает ли последний транш от ЕС финиш греческого кризиса, а главное – не останется ли этот финиш только на бумаге?

Греческие успехи

Действительно, Евросоюзу в вопросах помощи Греции есть чем гордиться.

Во-первых, за 2017 год ВВП Греции вырос на 1,4% – это первый серьезный рост с 2007 года. В первом квартале рост продолжился, ВВП вырос на 0,8%, а в годовом исчислении – на 2,3%.

Ускорение роста экономики страны дает определенные надежды, что долговое бремя уже не будет таким существенным, как два года назад, и правительство со временем само, без помощи соседей, сможет рассчитываться по долгам.

Достаточно низкая инфляция (на уровне менее 2% в 2017 году и менее 1% запланировано на 2018 год) также указывает на то, что, в принципе, в Греции достигли определенных успехов по управлению монетарной составляющей.

Впрочем, не все так просто.

Национальный долг Греции составляет уже 324 млрд евро, или 183% ВВП страны – по 30 тыс. евро на каждого жителя.

Для сравнения, украинский государственный долг составляет около 80% ВВП, а на каждого украинца приходится лишь $2 тыс. государственных долгов – в десятки раз меньше, чем на грека.

В целом обслуживание долга Греции в год стоит примерно 18 млрд евро, или 5,5% от долга или 10,22% ВВП. При таких условиях, чтобы рассчитаться с долгами окончательно, Греции нужно расти значительно быстрее, чем на 2,3% в год в течение следующих 10 лет.

Конечно, такая задача не выглядит неосуществимой, однако – и это принципиальное условие – при стабильной политической ситуации.

Здесь целесообразно напомнить, что в последние годы Греция живет в режиме жесткой экономии – и это не нравится очень многим. Если левые настроения снова победят и эмоции выплеснутся на улицы, то Греция может вернуться к снижению ВВП и проблемам трехлетней давности.

Новые проблемы

Конечно, официальные власти Греции в лице министра финансов очень хвалят соглашение между ЕС и правительством. Дополнительно следует отметить, что Греции дали передышку более чем на 10 лет, прежде чем страна снова самостоятельно пойдет на рынки заимствований.

Поэтому в правительстве Греции соглашение назвали историческим, добавив, "что теперь народ Греции снова будет улыбаться".

Но одновременно поводы улыбаться есть у Германии и Франции. В начале греческого кризиса многие аналитики ожидали, что ЕС аннулирует часть долга Греции, даже обсуждались оценки от трети до половины долга правительства.

Однако весь долг до последнего евроцента, повесили на страну.

Более того, обязали страну до 2022 года иметь профицит бюджета на уровне 3,5% и за счет этого профицита обслуживать долг. В дальнейшем, в период с 2022 по 2060 год, Греция должна придерживаться профицита в 2,2% и за счет этого профицита также обслуживать долги.

То есть получается, что Греции дали 42 года на выполнение долговых обязательств предыдущих правительств. В 2032 году соответствующие параметры обслуживания долга будут пересмотрены, а пока ЕС будет направлять в Грецию четыре раза в год специальные миссии, которые будут следить за тем, чтобы страна придерживалась плана.

Фактически это означает, что уже с августа 2018 года Минфин страны начнет требовать от правительства Греции сокращать расходы, и это довольно болезненно ударит по социальным расходам. И это в ситуации, когда с момента начала кризиса государственные расходы в Греции уже были сокращены на 26%, социальные выплаты – примерно на 70%, а бюджет на медицинское обслуживание – на 50%.

Такое "лечение" экономики привело к тому, что доходы населения упали на треть, а безработица достигла отметки в 28%. В конце 2017 года уровень безработицы в Греции упал до 21%, но ситуация "лечения" напоминает гуманитарную катастрофу, и у страны просто физически нет резервов для экономии.

Конечно, правительство будет пытаться уменьшить долги за счет приватизации, но здесь оно также попадает в тупик, ведь довольно сложно продать что-то за большие деньги в стране, ВВП которой падал почти 10 лет.

Что дальше?

Экономисты, работающие в финансовом секторе в Греции, все еще ожидают пересмотра решения о реструктуризации долгов, с элементами списания. Они справедливо указывают на тот факт, что часть правительств стран ЕС, их государственные банки и государственные фонды держали облигации правительства Греции в прошлом и фактически зарабатывали на разнице между ставками по займам своего правительства и правительства Греции.

По рынку ходят разные оценки, но они колеблются за время существования ЕС в пределах 100-150 млрд евро.

То есть Греция технически может претендовать на обоснование, из-за чего списывается долг, но идеология такого обоснования имеет весьма сомнительное происхождение.

В такой ситуации наиболее вероятный сценарий будет выглядеть следующим образом: очередное правительство Греции начнет закручивать гайки с социальными выплатами, это выведет на улицы страны протестующих или приведет к смене правительства на более левых по взглядам политиков, которые вновь поставят перед ЕС вопрос о списании долгов.

Тем более, что нынешнее время может стать "окном возможностей" для Афин. ЕС еще не завершил процесс Brexit, бросив все усилия на решение споров с Лондоном. В такой ситуации у Греции куда больше оснований надеяться на уступчивость Брюсселя, чем несколько лет назад.

Не менее важный вопрос:

целесообразно ли для ЕС списывать греческие долги?

Многие финансисты (включая и автора статьи) придерживаются мнения, что единственным основанием для такого списания может быть война или природные катаклизмы.

Впрочем, больше 10 млн греков прочно засели в зоне обращения евро, и у них, в принципе, есть неплохие шансы уговорить своих братьев по ЕС списать часть задолженности. Если же ЕС не пойдет на списание долгов Греции, то периодически эта страна может дестабилизировать финансы еврозоны и напоминать членам Евросоюза о неудобстве работы достаточно разных экономик под еврозонтиком.

В конце концов, выбор – за руководителями стран ЕС, но за этим выбором очень внимательно будут следить и в Украине, которая тоже получает макрофинансовую помощь от Евросоюза.

Виталий Шапран, «Европейская правда»