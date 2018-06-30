Видеофакт: Все голы белорусов на чемпионатах мира по футболу 30.06.2018, 21:47

Один из белорусских спортсменов даже оформил дубль.

Сборная Беларуси никогда не играла в финальных стадиях ЧМ. Зато там выступала сборная СССР, в которую в разное время попадали наши соотечественники – и забили целых четыре гола, пишет by.tribuna.com.

Отличный нападающий, ставший впоследствии великим тренером, Эдуард Малофеев оформил дубль в матче аббревиатур СССР – КНДР (3:0) на ЧМ-1966 в Англии. Кстати, Малофееву и партнерам совсем немного не хватило до медалей – в матче за 3-е место они уступили Португалии (1:2).

На ЧМ-1986 в Мексике сборная СССР в стартовом матче разгромила венгров (6:0), а один из голов роскошным ударом забил Сергей Алейников. Тогда сборная Союза вылетела в 1/8 финала от бельгийцев (3:4).

На ЧМ-1990 в Италии Алейников мог забить второй мяч, но попал в перекладину. Зато добил в ворота еще один белорус Андрей Зыгмантович. Правда, СССР это не помогло – несмотря на разгром Камеруна (4:0), сборная не вышла из группы.

Бонус. Белорус по национальности, в молодости сменивший гражданство Артем Милевский выступил за сборную Украины на ЧМ-2006 – и помог ей добраться до четвертьфинала, забив в послематчевой серии пенальти в матче 1/8 финала против швейцарцев. Правда, против будущих чемпионов итальянцев у наших соседей шансов не было (0:3).