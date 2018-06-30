10 мировых знаменитостей, которые родились в Беларуси 30.06.2018, 22:27

Американцы проанализировали глобальное культурное наследие для составления рейтинга известности.

Команда американских дизайнеров, инженеров и ученых математически проанализировала глобальное культурное наследие для составления рейтинга известности. Среди уроженцев Беларуси в проекте The Pantheon лидирует Адам Мицкевич. Завершает рейтинг — Виктория Азаренко, пишет сайт planetabelarus.by.

Для определения мировой известности исторических личностей The Pantheon использует сложную методику с формулами: подсчитывается количество языковых версий биографических статей в Википедии и количество их просмотров. Принадлежность к стране определяют по месту рождения. Всего в списке «Беларусь» 32 персоны.

Вот как выглядит десятка самых известных в мире уроженцев Беларуси по версии The Pantheon.

1. Адам Мицкевич (родился на хуторе Заосье неподалеку от Новогрудка в 1798 году) — поэт.

Оказал большое влияние на становление польской и белорусской литературы XIX века. Самым известным его произведением стала поэма «Пан Тадеуш», которую называют энциклопедией быта того периода. Также широко известны поэмы Мицкевича «Дзяды», «Гражина», «Конрад Валленрод». Заразившись холерой, он умер в возрасте 56 лет в Константинополе, был погребен в Париже, а в 1890-м его останки перезахоронили в Кракове.

Биография Адама Мицкевича представлена в Википедии на 64 языках. С 2008 года насчитывается более 5,9 миллиона просмотров страниц.

2. Шимон Перес (Перский, родился в д. Вишнево под Воложином в 1923 году) — израильский политик и государственный деятель, чья политическая карьера длилась более 70 лет.

Девятый президент Государства Израиль с июля 2007 года по июль 2014 года. Многолетний депутат кнессета, избиравшийся непрерывно с 1959 года по 2007 год. Девятый и двенадцатый премьер-министр Израиля (1984—86 и 1995—96), хотя партия под его руководством ни разу не побеждала на выборах. Один из создателей партии Авода и ее многолетний лидер.

С 1 января 2013 года и до 24 июля 2014 года, то есть до конца президентского срока, являлся самым пожилым действующим главой государства на планете.

Его биография представлена в Википедии на 63 языках. За десять лет информацию о нем прочитали более 4,7 миллиона раз.

3. Лев Выготский (Лев Симхович Выгодский, родился в Орше в 1896 году) — психолог.

Его биография переведена на 44 языка. С 2008 года насчитывается более 7 млн просмотров страниц с информацией о Льве Выготском.

4. Марк Шагал (Мойша Сегал, родился в Витебске в 1887 году).

В 19 лет он начал обучаться живописи в школе художника Юделя Пэна, а позже в Санкт- Петербурге одним из его учителей стал Лев Бакст.

В 1910 году Шагал отправился во Францию. Там он обосновался в колонии художников «Улей», где сблизился с авангардистами. Именно тогда Мойша Сегал стал называть себя на французский манер Марком Шагалом.

Шагал прожил 97 лет и стал одним из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Он также занимался сценографией, писал стихи на идише, в 1964-м расписал плафон Парижской оперы по заказу французского президента.

Его биография переведена на 59 языков. С 2008 года насчитывается более 9,6 млн просмотров страниц о Шагале.

5. Менахем Бегин (Мечислав Вольфович Бегун; родился в 1913 году в Брест-Литовске) — политический деятель Израиля, седьмой премьер-министр Израиля с июня 1977 по 1983, лауреат Нобелевской премии мира в 1978 году.

В Википедии его биография представлена на 56 языках. За десять лет насчитывается более 3,2 миллионов просмотров его страниц.

6. Станислав II Август Понятовский (родился 17 января 1732 в Волчине) — последний король польский и великий князь литовский в 1764—1795 годах.

В 1764 году Понятовский при участии польской шляхты и поддержке Екатерины II был избран королем. Он ввел много изменений в законодательной системе, казначействе, армии государства. В 1795 году Понятовский оставил Варшаву и отрекся от престола. Последние годы жизни провел в Петербурге.

В Википедии о нем пишут на 33 языках. За 10 лет более 2,8 миллионов просмотров статей в свободной энциклопедии.

7. Феликс Дзержинский (родился в 1877 году в родовом имении Дзержиново в 15 км от Ивенца), революционер, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и первый руководитель советских спецслужб.

Его биографию можно прочитать в Википедии на 41 языке. Зафиксировано более 1,5 млн просмотров страниц с информацией о нем.

8. Хаим Азриэль Вейцман (родился в 1874 году в Мотоле), ученый-химик, политик, президент (1921—1931, 1935—1946) Всемирной сионистской организации, первый президент государства Израиль (был избран 16 мая 1948, президент 1949—1952) и основатель исследовательского института, который теперь носит его имя.

Его биографию можно прочитать в Википедии на 47 разных языках. С 2008 года зафиксировано около 1,4 млн просмотров страниц с информацией о нем.

9. Рышард Капустинский (родился в Пинске в 1932 году), всемирно известный польский репортер, журналист, писатель, поэт, фотограф, «император репортажа».

Википедия пишет о нем на 34 языках, а просмотры с 2008 года перевалили за 1,5 миллиона.

10. Андрей Громыко (родился в деревне Старые Громыки на Гомельщине в 1909 году), советский дипломат и государственный деятель, в 1957-1985 годах — министр иностранных дел СССР, в 1985—1988 годах — председатель Президиума Верховного Совета СССР. Доктор экономических наук (1956).

В Википедии о нем пишут на 43 языках, его страницы просматривались за десять лет почти 1 млн раз.

В рейтинг мировой известности из уроженцев Беларуси вошли также Янка Купала, Лев Бакст, Хаим Сутин, Жорес Алферов, Мария Качиньская, Виталий Щербо — всего 32 персоны. Замыкает список Виктория Азаренко.

В польском (по месту рождения) списке всемирно известных знаменитостей 172 персоны. В том числе, например, и Тадеуш Костюшко, который занимает там 37 место. Его биографию читают более 3,2 миллионов раз на 39 языках.