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Наращивать мышцы

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  • Елена Рачева, «Новая газета»
  • 4.06.2018, 8:19
  • 1,295
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

Мир борется за Олега Сенцова.

1–3 июня, на 19-й, 20 и 21-й день голодовки режиссера Олега Сенцова, в 78 городах мира прошла глобальная акция #SaveOlegSentsov.

Организаторы акции заявили, что «Олег Сенцов решился на этот отчаянный шаг, чтобы привлечь внимание международного сообщества к политическим преследованиям в России и оккупированном Крыму. Он поставил на карту собственную жизнь и готов идти до конца. Мы не имеем права допустить его гибель» и призвали Россию — освободить Олега Сенцова и всех политзаключенных, страны «Большой семерки» — вынести на обсуждение вопрос их освобождения (следующий саммит стран G7 начнется 8 июня в Канаде) и выступить посредниками в переговорах России и Украины об их освобождении, а лидеров разных стран мира — поднимать вопросы о состоянии прав человека и о политзаключенных в России во время чемпионата мира по футболу-2018.

По словам одного из организаторов акции, руководителя Центра гражданских свобод Александры Матвейчук, всего в ее подготовке приняли участие больше 600 человек.

«Когда человек ставит на карту свою жизнь, начинаешь лихорадочно думать, что сделать, чтобы ему помочь, — говорит Александра. — Я написала призыв провести акции в поддержку Олега, разослала друзьям, те — своим, и быстро оказалось, что люди из 30 стран мира, от Канады до Австралии, готовы писать манифест акции, переводить его на разные языки, делать баннеры и видеоклипы, распространять информацию об акции по соцсетям. Если координаторы акции в одном городе не могли распечатать постеры, волонтеры — сотрудники типографии из другого города пересылали их по почте».

Акции в поддержку Олега Сенцова прошли в Германии, Италии, Швеции, ОАЭ, Франции, Бельгии, Израиле, Канаде, США, Великобритании, Кувейте и других странах. Миссия США в ОБСЕ записала видеопризыв в поддержку Сенцова. На сессии Европарламента в Страсбурге парламентарии из Литвы и Украины выстроились с портретами режиссера, украинцы Канады записали видеообращение к лидерам G7.

По словам Александры Матвейчук, публичными акциями работа не ограничивается. Волонтеры уже передали манифест о спасении Олега Сенцова министру иностранных дел Канады, депутатам израильского Кнессета, членам Европарламента. «Это способ показать политикам общественный запрос не только людей в далеких Украине и России, но и избирателей этих стран», — говорит Александра.

В России акции в поддержку Олега Сенцова прошли нелегально. 1 июня полиция задержала двух участников пикета в Санкт-Петербурге: пенсионерку, художницу Елену Осипову, и активиста Владимира Иванютенко. На обоих завели протоколы: о нарушении правил публичного мероприятия и, неожиданно, нарушении правил регистрации.

Власти Москвы отказались согласовывать акцию. Ее организатор, писательница Алиса Ганиева, заранее отправила уведомление о пикете в префектуру ЦАО, попросив предоставить одну из трех площадок в центре города. Там ответили, что пикет помешает «движению пешеходов, нарушит права и интересы граждан», не участвующих в нем. Никакого другого места Ганиевой не предложили.

В результате акцию провели несанкционированно и очень тихо, на Украинском бульваре, безлюдной площадке возле монумента «Содружество трех народов». Информацию об акции распространяли только среди знакомых, на пикет вышли около двух десятков человек. У кого-то из них были маленькие таблички с лозунгами об Олеге Сенцове, у остальных — фотографии и майки с его портретом.

Участники акции за освобождения Олега Сенцова на Бородинском мосту. 2 мая они гуляли по Москве и раздавали листовки в поддержку осуждённого режиссера. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

На акцию пришло много журналистов, в том числе иностранных. Как объяснила Алиса Ганиева, главная цель акции — рассказать о деле Сенцова миру.

«Мы хотим достучаться не только до наших властей, но до западных лидеров, которые могли бы воздействовать на них, — говорит Ганиева. — К сожалению, мнение граждан России власти России абсолютно не интересует. Но если о деле Сенцова будет говорить западная пресса, властям будет очень неприятно. Возможно, мировое давление заставит их пересмотреть дело Сенцова и освободить его».

На акцию пришли коллеги Олега Сенцова, режиссер Борис Хлебников и Оксана Бычкова.

— Я переживаю ситуацию с Сенцовым как что-то личное, — рассказала «Новой» Оксана Бычкова. — Когда шел его процесс, я сочувствовала, но не было такой боли, как сейчас. У меня ощущение, что нас — что в случае с Малобродским, что с Сенцовым — специально ставят в ситуации, когда надо совершить внутренний выбор, откликаться на события. Я — человек далекий от политики, но чувствую, что нужно что-то делать, иначе ситуация будет еще хуже, каждый раз угроза будет ближе. Выйти на акцию в поддержку Олега — это способ публично сделать свой выбор.

По словам Бычковой, в киносообществе нет никого, кто бы считал Олега Сенцова виновным, Киносоюз под председательством Алексея Попогребского выпустил открытое письмо в его поддержку, коллеги Оксаны записывают видео, на котором читают его рассказы.

Режиссёр Борис Хлебников поддержал Олега Сенцова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Нам понадобится умение объединяться и отстаивать свое мнение, — говорит Оксана. — Дальше все будет только усиливаться, и нам надо или наращивать мышцы, или сразу сдаться.

Напомним: Олег Сенцов не требует собственного освобождения, но намерен голодать до тех пор, пока российские власти не освободят 64 украинских политзаключенных. 31 мая к его голодовке присоединился второй фигурант дела «крымских террористов» антифашист Александр Кольченко.

Также в поддержку Сенцова в разных тюрьмах голодают Владимир Балух — один из крымских заключенных, освобождения которых добивается Сенцов, украинский военный Александр Шумков, арестованный по обвинению в участии в «Правом секторе» (организация, запрещенная в России), и заключенный по делу «26 марта» Станислав Зимовец.

1 июня голодовку в поддержку Сенцова объявил журналист Шура Буртин.

Елена Рачева, «Новая газета»


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