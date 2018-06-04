Израиль нанес серию авиаударов по ХАМАС в секторе Газа 4.06.2018, 8:36

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Целью стали 15 военных объектов.

3 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар еще по 15 террористическим объектам, связанным с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщается в Twitter военного ведомства.

"После запуска ракет из сектора Газа в направлении Израиля и террористических актов, проведенных ХАМАС вчера (2 июня. – "ГОРДОН"), истребители ЦАХАЛ атаковали 15 террористических целей", – говорится в твите.

В число объектов, которые стали целью израильской авиации, вошли, в частности, располагавшиеся в двух районах сектора Газа склады и фабрики по производству ракет и других видов вооружения, тренировочный лагерь ХАМАС и полигон для обучения бою в городских условиях, а также база военно-морских сил ХАМАС на севере сектора Газа.

Following the firing of rockets from Gaza towards Israel and acts of terror carried out by Hamas, yesterday, IAF fighter jets attacked 15 terror targets, among them: pic.twitter.com/fTIVUhOUob — IDF (@IDFSpokesperson) 3 июня 2018 г. 1. A rocket & weapon manufacturing & storage facility in the central Gaza

2. A rocket & weapon manufacturing & storage facility near Khan Yunis

3. An urban warfare training facility near Shujaiyya

4. Infrastructure belonging to the naval forces of Hamas,in the northern Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) 3 июня 2018 г.

Вечером 2 июня в населенных пунктах Израиля на границе с сектором Газа сработала сирена, предупреждающая о ракетно-минометном обстреле. Спустя некоторое время система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" перехватила одну ракету, запущенную с территории Палестины. Вторая, вероятно, упала на территории сектора Газа.

В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по 10 объектам ХАМАС, два из которых используются для производства и хранения боеприпасов.

Противостояние между Израилем и ХАМАС обострилось после переноса в Иерусалим посольства США. 14 мая в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли 50 членов палестинской группировки.