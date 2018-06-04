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Израиль нанес серию авиаударов по ХАМАС в секторе Газа

  • 4.06.2018, 8:36
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Целью стали 15 военных объектов.

3 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар еще по 15 террористическим объектам, связанным с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщается в Twitter военного ведомства.

"После запуска ракет из сектора Газа в направлении Израиля и террористических актов, проведенных ХАМАС вчера (2 июня. – "ГОРДОН"), истребители ЦАХАЛ атаковали 15 террористических целей", – говорится в твите.

В число объектов, которые стали целью израильской авиации, вошли, в частности, располагавшиеся в двух районах сектора Газа склады и фабрики по производству ракет и других видов вооружения, тренировочный лагерь ХАМАС и полигон для обучения бою в городских условиях, а также база военно-морских сил ХАМАС на севере сектора Газа.

Вечером 2 июня в населенных пунктах Израиля на границе с сектором Газа сработала сирена, предупреждающая о ракетно-минометном обстреле. Спустя некоторое время система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" перехватила одну ракету, запущенную с территории Палестины. Вторая, вероятно, упала на территории сектора Газа.

В ответ военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по 10 объектам ХАМАС, два из которых используются для производства и хранения боеприпасов.

Противостояние между Израилем и ХАМАС обострилось после переноса в Иерусалим посольства США. 14 мая в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли 50 членов палестинской группировки.


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