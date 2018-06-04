К годовщине коронации Елизаветы II в Британии выпустили килограммовую серебряную монету 4.06.2018, 8:39

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Номинал монеты – 500 фунтов стерлингов.

В Великобритании в честь 65-летия со дня коронации Елизаветы II выпустили серебряную монету весом один килограмм и пять граммов. Об этом сообщила пресс-служба королевского монетного двора.

Диаметр монеты – 10 см, номинал – £500 (17,4 тыс. грн). Она была выпущена в 125 экземплярах. Купить монету можно за £2050 (71,5 тыс. грн).

Церемония коронации Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года, но фактически она стала королевой 6 февраля 1952 года – в день смерти отца, короля Георга VI. Как монарх, который дольше всех пребывает на троне, Елизавета II превзошла королеву Викторию в 2015 году.