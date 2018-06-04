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Коалиция США начала вторую фазу операции в Сирии

  • 4.06.2018, 9:08
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Военная операция проходит на границе с Ираком.

Коалиция во главе с США приступила ко второй фазе операции на границе Сирии и Ирака против террористической группировки Исламское государство, сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции Облава. Данная операция направлена на зачистку границы от ИГ.

В свою очередь иракские силы безопасности усилили свое присутствие на границе с Сирией, чтобы предотвратить побег членов Исламского государства в Ирак.


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