Рабочий «Серволюкс»: К нам отношение, как к рабам 61 4.06.2018, 9:21

12,048

Людей загнали в угол и издеваются.

В редакцию Charter97.org обратился рабочий крупнейшей птицефабрики Беларуси - ЗАО «Серволюкс». В письме, которое можно смело назвать «криком души», перечисляются острые социальные проблемы, ставшие типичными для работников белорусских предприятий.

«Менее года назад я устроился работать на крупнейшую птицефабрику страны, а именно на фабрику «Серволюкс». Фабрика находится в Могилевском районе в деревне Межисятки. В связи со сложившейся ситуацией в стране особого выбора не было. Работу в Могилеве сейчас найти достаточно сложно, а то что есть достойно не оплачивается», - пишет рабочий.

«По приезду в отдел кадров я был направлен в ЦУПП (цех убоя и переработки птицы) на так называемые «пробы». После прохождения которых решается вопрос, возьмут вас работать или нет. «Пробы» начинаются приблизительно в 9-10 часов и заканчиваются в 17-00 часов. Данный, практически полный рабочий день вам ни кто оплачивать не будет, а поработать придется на полную силу.

И вот, если вы себя показали с положительной стороны, то возвращаетесь в отдел кадров на следующий день и получаете направление на прохождение медицинской комиссии санитарного минимума. Про все нюансы и особенности работы на фабрике в отделе кадров, как и на «пробах» вам никто не рассказывает. Прохождение медицинской комиссии полностью оплачиваете сами, а это порядка 70 рублей.

И вот, когда пройдена медкомиссия и собраны все необходимые бумажки вы возвращаетесь в цех, приступаете к работе и начинаете все потихоньку узнавать. В первый месяц вас особо никто напрягать не будет: график строго 2 через 2. Рабочий день, когда я пришел, был с 8-00 часов до 21-30. Один час обеда и получасовой перерыв на отдых.

Но со второго месяца начинается самое интересное. Вас знакомят с новым графиком работы. Согласно этого графика вы уже будете работать не 2 через 2, а 3 через 1. Третий день – это подработка, от который вы не можете отказаться. Речь не идет о добровольной подработке или о подработке по желанию - это обязательно. В случае не выхода по графику на подработку вас заставят написать объяснительную, а также не забудут лишить частично премии. В настоящее время люди в цеху работают с 8-00 часов до 23-00. А это 15 часов при графике3\1. Работа до 23-00 часов это, как нам сказали, распоряжение начальника цеха Косяковой Л.И. И не дай вам Бог уйти раньше. Но и это предел, не редки случаи работы до 24-00 и до 4-5 часов утра.

Так как фабрика находится за пределами Могилева, то естественно есть служебный автобус, который после работы забирает вас с фабрики. Из города автобус начинает собирать людей в 6-20, а забирает с фабрики где-то в 23-30.

Я пишу это к тому, что дома ты оказываешься около 00-30 часов, пока поешь, умоешься, на сон остается порядка 4-5 часов – не более. Подниматься приходится рано, около 5-00 часов утра, т.к. автобус собирает людей далеко не на каждой остановке. После непродолжительного сна вам опять придется отстоять на протяжении 3-х дней. И вот, когда наступает один выходной, то ты просто пытаешься немного больше поспать и хотя бы немного времени уделить семье и детям, которых видишь только спящими. И уже вечером начинаешь подготавливаться на новую трехдневную каторгу.

За последние полгода на «Серволюкс» приезжало очень много проверок и комиссий. Однако никому и дела нет до того, как там работают люди. Какой у них график и что у них по 260 и более рабочих часов в месяц. Никому из рабочих и рта не дают открыть, а попытаешься – тут же пойдешь искать новую работу. Уже не один месяц работники цеха просят встречи с директором фабрики, однако им все время говорят, что директор поставлен в известность, однако у него, в настоящий момент нет возможности провести встречу.

Отношение к рабочим, как к рабам. Безмолвным, бесправным рабам. Люди боятся идти жаловаться в какие либо инстанции и открывать свой рот, т.к. ни кто не хочет потерять, хоть и такую, но все же работу. Людей загнали в угол и издеваются, как угодно», - приводит шокирующие факты в своем письме рабочий фабрики.

Напомним, что ЗАО «Серволюкс» — крупнейший в Беларуси производитель мяса птицы. Генеральным директором группы компаний «Серволюкс» является известный белорусский бизнесмен, друг Юрия Чижа Евгений Баскин. 15 марта 2016 года Баскин и четверо его сотрудников были задержаны КГБ. Бизнесмена обвиняли в неуплате налогов в крупном размере. 22 марта стало известно о том, что Евгений Баскин «возместил ущерб в полном размере» и вышел на свободу.