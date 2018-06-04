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На выборах мэра Кишинева победил проевропейский кандидат

  • 4.06.2018, 9:49
Андрей Нэстасе
Фото: Miroslav Rotari

Политик намерен свергнуть «бином Додона».

Во втором туре выборов мэра Кишинева, прошедших в воскресенье, 3 июня, победу одержал председатель проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе. Он получил 52,57 процента голосов, сообщает dw.com.

Его оппонента, социалиста Иона Чебана, поддержали 47,43 процента избирателей. Явка на голосовании оказалась чуть ниже 40 процентов. Победивший Нэстасе заявил о намерении в дальнейшем "свергнуть нынешний режим в Молдове" и освободить страну от "бинома Плахотнюка-Додона" (молдовский олигарх Влад Плахотнюк и президент Молдовы Игорь Додон. - Ред.).

"У нас отличная объединенная команда, мы заложили хорошую основу для того, чтобы одержать еще более важную победу - на парламентских выборах", - добавил Андрей Нэстасе.

В первом туре мэрских выборов в молдавской столице, состоявшемся 20 мая, лидировал Чебан с 41 процентом голосов, Нэстасе был вторым, набрав около 32 процентов. Парламентские выборы в Молдавии должны пройти в ноябре нынешнего года.


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