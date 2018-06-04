Все стали подпольщиками 2 Кирилл Мартынов, «Новая газета»

4.06.2018, 9:52

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Фото: RFE/RL

Пример того, как авторитарное государство получило увесистую оплеуху от граждан.

По стране бродят миллионы неучтенных нелегалов-подпольщиков, многие из которых даже не задумываются о своем двусмысленном статусе. Нелегалы встречаются в общественном транспорте, в университетских аудиториях и даже, по слухам, в парламенте и на международных форумах с участием членов правительства. Создателем этой новой контркультуры стал Роскомнадзор, который уже полтора месяца и без видимых успехов блокирует Telegram. Пересекая границу с Россией, пользователи мессенджера превращаются в добропорядочных граждан, даже если выезжают по маршруту внутри Евразийского союза. Ни Казахстан, ни Беларусь не последовали примеру Москвы и пока предпочитают оставлять сервис Павла Дурова в покое. Со стороны может показаться, что и российские власти смирились с существованием мессенджера и опустили руки, но это не так. Роскомнадзор все еще богатырски бьется с Дуровым, и следить за этим сражением можно в режиме реального времени в самом Telegram.

Последняя крупная операция связана с попыткой чиновников оказать давление на Apple: компании была представлена официальная претензия с требованием удалить Telegram из своего магазина приложений. Как и в случае с другими мессенджерами, использующими аналогичные механизмы шифрования и до сих пор неблокируемыми, остается загадкой, почему Роскомнадзор выдвигает претензии только к Apple и ничего не говорит о крупнейшей площадке с приложениями для смартфонов, принадлежащей Google. Единственная гипотеза: речь идет не столько о требованиях законодательства, сколько о политическом шантаже в отношении компании, тактике «разделяй и властвуй».

Глава ведомства Александр Жаров, который сохраняет свой пост в новом правительстве, рассуждает о том, что Apple большая бюрократическая структура, так что на ответ и удаление Telegram компании дается целый месяц. Это надо понимать в том духе, что если через месяц реакции не последует, то вся сетевая инфраструктура Apple, от платежной системы до обновления операционки, будет в России уничтожена. Telegram при этом продолжит работать, но кого это теперь уже волнует, не так ли?

На фоне этого скандала Дуров напомнил, что Apple по неизвестным причинам не дает обновлять версию приложения мессенджера с середины апреля, что ведет к некорректной работе части функций Telegram и вступает в противоречие с новым масштабным европейским законом о защите данных пользователей (о нем подробно писал в «Новой» Сергей Голубицкий). Apple Дурова в отличие от Жарова услышала довольно быстро, и теперь пользователи iOS смогли, наконец, скачать последнюю версию Telegram. Выглядит это так, как если бы давление со стороны Роскомнадзора пока оборачивалось против самих чиновников.

Хотя часть крупных подсетей и облачных сервисов, которые подозревались в «пособничестве» Telegram, Роскомнадзором сейчас «легализованы», более 10 млн IP-адресов остаются заблокированными. Блокировки и разблокировки происходят постоянно, так что некоторые адреса успевают побыть в «цифровой тюрьме» лишь несколько минут. Специалисты говорят, что все это не имеет технического смысла, но напоминает имитацию бурной деятельности.

Государство получило увесистую оплеуху и сейчас, очевидно, собирается с силами для того, чтобы «навести в интернете порядок» уже на новом уровне. Дуров тоже не сидит без дела и готовит ответ цензорам: в частности, он объявил о тестировании MTProto-прокси следующего поколения, которые пока принципиально неуязвимы для Роскомнадзора.

Кирилл Мартынов, «Новая газета»