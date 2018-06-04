В Беларусь вернутся массовые акции «Стоп бензин»? 23 4.06.2018, 9:59

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ФОТО: ONLINER.BY

Как быстро будут расти цены на топливо.

Темпы подорожания топлива в Беларуси могут ускориться. «Белнефтехим» хочет повышать цены больше, чем на копейку за раз, однако пока правительство не дает добро, пишет издание «Белорусы и рынок».

Правительство колеблется

С марта стоимость топлива в Беларуси увязана с ценой сырья, которое получают отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Правительство разрешило «Белнефтехиму» корректировать цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с динамикой на мировом рынке.

В результате с начала года бензин в стране дорожал девять раз, а его цена поднялась на десять копеек. Дизельное топливо дорожало семь раз и дешевело дважды. Как итог, его цена возросла на восемь копеек. Все изменения, за исключением одного, происходили с шагом в одну копейку. Однажды топливо поднялось в цене на две копейки. Последний раз цены повышали 15 мая.

«Белнефтехим» аргументирует рост цен как повышением стоимости сырья, так и убыточностью продаж на внутреннем рынке. Между тем нефтеперерабатывающие заводы реализуют несколько модернизационных проектов, которые также требуют средств. Как следствие, поступления от экспорта уже не могут дотировать сбыт на внутреннем рынке.

Начиная с апреля рост нефтяных котировок ускорился, и копеечные подорожания явно не позволяют НПЗ компенсировать рост цен на сырье. В ходе торгов 23 мая котировка барреля нефти марки Brent превысила 80 долларов, притом что в январе — марте она колебалась в пределах 65—70 долларов. После 23 мая произошла коррекция, вызванная сообщениями о росте добычи в США и планах Саудовской Аравии и России пересмотреть квоты в рамках соглашения о сокращении добычи, которое действует с конца 2016 года и является одним из основных факторов роста цен на основное сырье.

На минувшей неделе фьючерс торговался на уровне около 75 долларов за баррель, что все равно заметно больше, чем в апреле. Вероятность того, что в последующие недели или месяцы черное золото укрепится на отметке выше 80 долларов за баррель, довольно велика.

По данным Белстата, в I квартале НПЗ получили 4,5 млн т нефти и заплатили за нее 1,6 млрд долларов, или на 36,5 % больше, чем год назад. Средняя цена импорта выросла на 22,3 %. При этом экспорт нефтепродуктов увеличился на 32 %, до 3,38 млн т, а в стоимостном выражении — в полтора раза, до 1,69 млрд долларов. Средняя цена экспорта возросла на 26,7 %.

В интервью БЕЛТА, опубликованном 25 мая, председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил, что при цене барреля в 80 долларов паритетная цена литра бензинов АИ-92 и АИ-95 в Беларуси должна находиться в диапазоне 80—85 центов. Такой же уровень выдерживается в России. Сейчас цена топлива находится в диапазоне 65—70 центов (1,29—1,37 бел. руб.). Иначе говоря, «Белнефтехим» хотел бы поднять ее до 1,6—1,7 руб. Понятно, что если делать это с шагом в одну копейку, то цены придется изменять ежедневно.

По словам Игоря Ляшенко, концерн уже предложил правительству ускорить рост. Правда, глава «Белнефтехима» высказал сомнение в том, что правительство пойдет навстречу и изменит данный режим.

Спустя несколько дней на открытии Белорусского промышленного форума вице-премьер Владимир Семашко был совсем некатегоричен. В беседе с журналистами он заявил, что повышение цен на топливо неизбежно, так как НПЗ нужно обслуживать кредиты. Владимир Семашко подтвердил, что есть разные мнения по поводу того, насколько быстро должны расти цены, и резюмировал, что пока окончательного решения нет.

Скидка для уборочной

Повышение цен на топливо сказывается не только на кошельках рядовых белорусов, но и на затратах субъектов хозяйствования. В некоторых отраслях, например в АПК, финансовое положение предприятий которого оставляет желать лучшего, оно может быть весьма чувствительным.

В апреле дизельное топливо дешевело дважды — как раз в начале весенней посевной. Так, согласно рабочему плану проведения полевых работ в 2018 году, утвержденному Минсельхозпродом в начале года, отрасли требуется 710,4 тыс. т дизельного топлива, в том числе 231,6 тыс. т в январе — мае, без малого 150 тыс. т в период заготовки кормов (июнь — июль) и 180 тыс. т во время уборки урожая (август — сентябрь). Нетрудно представить, какие средства сэкономила аграриям апрельская двухкопеечная скидка. Поэтому если решаться на ускоренный рост цен, то в июне, а перед началом уборочной можно снова немного снизить цены на дизельное топливо.

Железный аргумент. Аргумент «Белнефтехима» о необходимости финансировать модернизационные проекты становится все более железным. В России принято окончательное решение по поводу налогового маневра. Как сообщили «Ведомости» на прошлой неделе, совещание у Владимира Путина по данному вопросу прошло в апреле.

Напомним, налоговый маневр стартовал в 2015 году. Изначально он предполагал снижение экспортных пошлин на нефть до 30 % и одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Однако в 2016-м Минфин России предложил обнулить экспортные пошлины и полностью заменить их НДПИ. Нефтяники и Минэнерго выступили против. Налоговый маневр приостановили. В итоге Минфин взял верх. Новый план налогового маневра предполагает ежегодное снижение экспортной пошлины на 5 п. п., чтобы к 2024 году довести ее до нуля, и увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых.

Белорусские НПЗ получают нефть в рамках единого таможенного пространства ЕАЭС, то есть без обложения экспортными пошлинами. Этот «дисконт» позволяет им работать с рентабельностью. После завершения маневра Мозырскому НПЗ и «Нафтану» придется покупать нефть по мировым ценам.

Модернизация нужна заводам, чтобы оставаться рентабельными и после завершения налогового маневра. Она оценивается в 3,37 млрд долларов. Проект для «Нафтана» требует 1,64 млрд долларов, для Мозырского НПЗ — 1,73 млрд. «Белнефтехим» планирует завершить их до 7 ноября 2019 года. Модернизация должна увеличить глубину переработки нефти до 90—92 % и выход нефтепродуктов, в первую очередь светлых, которые продаются дороже. В таких условиях правительство вряд ли откажет «Белнефтехиму» в повышении цен на топливо.

Нефть будет дорожать

Пока все говорит в пользу роста цен на черное золото. В майском отчете Международное энергетическое агентство (МЭА) даже понизило прогноз роста спроса на сырье во второй половине года из-за его высокой цены. Оценка снижена на 100 тыс. баррелей, до 1,4 млн баррелей в день. Среднегодовой спрос на основное сырье оценивается в 99,2 млн баррелей в день.

В марте запасы нефти в развитых странах уменьшились на 26,8 млн, до 2,819 млрд баррелей. Снижение не соответствует сезонным тенденциям, поскольку сейчас запасы на 214 млн баррелей меньше, чем в прошлом году, и являются самыми низкими с 2015-го. Задача, которая изначально ставилась в рамках сделки ОПЕК+, выполнена.

ОПЕК оценивает спрос на нефть в этом году в 98,85 млн баррелей в день. Поставки черного золота из стран, не входящих в картель, должны увеличиться на 1,72 млн баррелей, до 59,62 млн баррелей в день. Чтобы сбалансировать рынок, ОПЕК нужно предлагать ему не более 39,23 млн баррелей в день (с учетом неконвенциональных углеводородов). Средняя добыча последних в 2018 году оценена ОПЕК в 6,49 млн баррелей в день. Таким образом, предложение картелем нефти должно составить 32,74 млн баррелей в день. Отметим, что в апреле картель добывал 31,93 млн баррелей в день, то есть у него сохраняется запас для наращивания добычи.

В последние месяцы ОПЕК+ перевыполняет соглашение о сокращении добычи черного золота. По данным МЭА, в апреле оно было перевыполнено на 72 %. Чтобы не выходить за рамки соглашения, в оставшиеся месяцы 2018 года страны ОПЕК должны добывать не более 32,25 млн баррелей в день, или почти на 300 тыс. больше, чем в апреле.

Перевыполнение соглашения обусловлено в основном проблемами в Венесуэле. Там добыча сокращается на фоне политико-экономического кризиса, повлекшего за собой уменьшение инвестиций в отрасль. По оценке американского Управления энергетической информации, за два года добыча в этой стране снизилась на 800 тыс. баррелей в день, а количество работающих буровых — почти вдвое. Добыча в Венесуэле будет падать как минимум до конца нынешнего года, а проседание объемов может превысить миллион тонн в день. В апреле эта латиноамериканская страна не добирала до своей квоты, установленной в рамках соглашения ОПЕК+, 550 тыс. баррелей в день.

Подъем нефтяных котировок до 80 долларов подогрел и выход США из ядерного соглашения по Ирану. Оно продолжит действовать до осени, однако потом в отношении азиатского государства могут ввести новые санкции. В случае одобрения со стороны Евросоюза они приведут к двукратному сокращению поставок черного золота из Ирана. Сейчас страна экспортирует до 2,4 млн баррелей в день. К этому надо добавить снижение добычи и в некоторых государствах Африки. Таким образом, до конца года с рынка может уйти более 2 млн баррелей в день, что превышает темпы роста добычи в США.

Никто не заинтересован в том, чтобы на рынке образовался дефицит, который приведет к резкому скачку цен. Поэтому в июне на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия, скорее всего, пересмотрят распределение квот внутри соглашения, чтобы вернуть уровень его выполнения к 100 %. Вероятно, будут увеличены разрешенные объемы добычи для обеих стран. Именно этот фактор, а также активизация разведки в США, спровоцированная ростом цен, привели к коррекции и возврату котировок к отметке 75 долларов за баррель. Однако когда он будет отыгран, цены, вероятно, снова поползут вверх и укрепятся на уровне, превышающем 80 долларов/баррель.

Для Беларуси повышение цен на черное золото будет означать увеличение объемов экспорта товаров, поскольку на нефтепродукты приходится немалая доля в его структуре. Увеличатся и поступления в бюджет от экспортных пошлин, 1 июня они снова поднимутся. Для предприятий и рядовых белорусов это выльется в рост цен на топливо, который, вероятнее всего, ускорится. Правда, правительство будут сдерживать опасения, связанные с недовольством граждан и возможными протестами. К частым копеечным подорожаниям белорусы, похоже, уже привыкли, но в предыдущие годы редкие и резкие повышения цен на топливо вызывали массовые акции вроде «Стоп, бензин!».