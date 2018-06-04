SpaceX запустила ракету с мощным спутником (Видео, онлайн) 4.06.2018, 10:15

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Была использована ракета-носитель «гибридного» типа.

Сегодня утром, 4 июня в 08:45 по минскому времени, со стартовой площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся 11-й в нынешнем году запуск ракеты-носителя Falcon 9 от частной компании SpaceX Илона Маска, сообщает liga.net.

Через 75-78 секунд после взлета Falcon 9 прошел точку Max Q — максимального аэродинамического давления, когда наиболее высока угроза разрушения структуры ракеты.

Эта ракета-носитель была "гибридного" типа. Маршевая ступень Block 4 ранее использовалась при запуске в сентябре 2017 года военного беспилотника США X-37B (вот ее приземление), тогда как вторая ступень (ее двигатель стартует еще до линии Кармана - на высоте 100 км - и работает в космосе) - нового типа Block 5.

Так как первая ступень — "устаревшего" типа, рассчитанного на два полета, ее не возвращали, а утопили в Атлантическом океане.

Инженеры компании попытаются выловить из воды одну или две половинки носового обтекателя ракеты: для этого в океан уже вышло судно GO Pursuit. Во время прошлого запуска с западного побережья США эти детали аккуратно опустились на парашютах в океан всего в нескольких десятках метров от корабля Mr. Stevens, оборудованного огромной сетью для поимки. На GO Pursuit сети пока нет. Носовой обтекатель стоит около $6 млн.

В грузовом отсеке на геостационарную орбиту вынесли крупный (5384 кг) и мощный (19 кВт) телекоммуникационный спутник компании SES из Люксембурга — именно они первыми рискнули в 2013 году заключить контракт на доставку со SpaceX. Это шестой совместный запуск, миссия носит название SES-12.

Аппарат на орбите заменил спутник NSS-6 и отныне в течение 15 лет будет использоваться для подачи качественной HD-картинки пользователям на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.