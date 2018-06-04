Что даст Беларуси вступление в ВТО, которое тормозит государство 4 4.06.2018, 10:18

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Власти затягивают со вступлением во Всемирную торговую организацию.

Вероятнее всего, в этом году окончательный документ о вступлении Беларуси в ВТО подписан не будет. Такое заявление сделал недавно первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. А насколько актуально вступление в ВТО для Беларуси, и что это даст рядовым гражданам -

комментирует для myfin.by Михаил Грачев, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Действительно, в силу мощнейших международных процессов, свидетелями которых мы стали в последнее время, в адрес ВТО раздается все больше критики и скепсиса по дееспособности самой организации.

Это санкции США и их союзников в отношении России (и наоборот). Расширение со стороны США в одностороннем порядке тарифных ограничений по отдельным видам продукции (сталь и алюминий) и в отношении некоторых стран (торговые прения с Китаем). Выход США из некоторых торговых соглашений (трансатлантический договор) и т.п.

Некоторые эксперты заговорили о конце ВТО и замене организации двусторонними договорами, с чего, собственно, все и начиналось.

Отсюда вполне закономерно задаться вопросом – а насколько оно надо нам и нашей экономике? Но если взглянуть на перспективу, ответ будет – все-таки надо.

На претензии Россельхознадзора можно будет ответить в другом формате

Наиболее тесным образом наша экономика интегрирована с Евразийским экономическим союзом. Все участники ЕАЭС, за исключением Беларуси, являются членами ВТО (Кыргызстан с 1998 года, Армения с 2003 года, Россия с 2012 года и Казахстан с 2015 года). По факту, наша экономика работает по правилам ВТО без юридического оформления.

Вступление Беларуси в ВТО снимет ряд вопросов и переведет их в иной формат. Например, регулярные претензии российских регулирующих органов по качеству молочной и мясной продукции можно было бы решать в рамках ВТО, что имеет совсем другой статус.

В рамках партнерства с Евросоюзом и дальним зарубежьем сертификация белорусских продуктов (сельского хозяйства, машиностроения, нефтехимии и пр.) дает возможность освоения новых рынков сбыта со всеми вытекающими.

С другой стороны, Беларуси придется открыть свой внутренний рынок (пусть и не сразу, но постепенно) для аналогичных товаров.

У этой медали две стороны.

Цены на бытовую технику и авто могут снизиться

Для рядовых потребителей это сулит снижение цен на товары широкого потребления (например, бытовая техника, автомобили). Для производителей это может обернуться расширением конкуренции. Но это может подстегнуть развитие отдельных отраслей, что в конечном итоге сработает в плюс.

Таким образом, можно предположить, что вступление Беларуси в ВТО может дать импульс развитию национальной экономики и насыщению внутреннего рынка.

Напомним, ранее процесс вступления Беларуси в ВТО прокомментировал экономист Вадим Иосуб, заявив, что власти намеренно тормозят процесс переговоров:

- А они никогда не были в этом заинтересованы. И это главный ответ на вопрос, почему страна до сих пор не является членом этой организации. Сейчас переговорный процесс идет, но, когда Беларусь вступит в ВТО, сказать сложно. С учетом того, что эти переговоры «успешно» идут уже более 20 лет.