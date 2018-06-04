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«Зайцы» и «матрешки»: Испания охотится на богатых россиян из Гибралтара

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  • 4.06.2018, 10:25
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Власти Испании намерены обязать всех постоянно живущих в стране иностранцев платить налоги.

Среди неплательщиков, так называемых "налоговых зайцев", – сотни россиян, сообщает svoboda.org. Почему этим людям до сих пор удавалось уходить от испанских налоговиков и что их ждет теперь?

Жилье ценой от 10 миллионов евро, яхты, бизнес-джеты, лимузины, многочисленная прислуга и охрана, высокие глухие заборы с видеонаблюдением, времяпрепровождение на лежаке у бассейна, в гольф-клубах и ресторанах – таковы повседневные реалии россиян, живущих в курортных поселках Сагалета, Сотогранде, Вальдеррама и ряде других на юге Испании. Особенность местной диаспоры: почти никто здесь не платит налоги. Почему? Оказывается, большинство обитателей упомянутых поселков, хотя и живут постоянно в Испании, не имеют местных документов и не зарегистрированы в испанской налоговой службе. Официально они числятся жителями соседнего Гибралтара – территории, принадлежащей Великобритании.

Испанские налоговые службы долго на это не обращали никакого внимания, хотя местный закон гласит однозначно: если ты живешь в Испании, то и налоги обязан платить именно здесь, говорит Кристобаль Монторо, испанский министр финансов:

– Правительство назвало борьбу с неуплатой налогов приоритетным направлением своей политики лишь пять лет назад. С тех пор мы усовершенствовали свое законодательство в этой сфере и активизировали борьбу с неплательщиками, укрепив наши налоговые органы материальными и людскими ресурсами. Несмотря на определенные успехи, мы должны констатировать, что неуплата налогов до сих пор имеет место в Испании, особенно в среде иностранцев. Поэтому мы, с опорой на все политические силы страны, будем и в дальнейшем эффективно бороться с неплательщиками. Для этого готовятся новые меры, которые мы намерены внедрить в жизнь.

Элитные поселки, о которых идет речь, существуют давно. В них традиционно жили в основном так называемые "нефтяные шейхи" из государств Персидского залива. Однако бурный рост этих поселков начался лишь с середины 90-х годов прошлого столетия, когда в Испанию хлынул поток российских нуворишей. Впоследствии, в начале нынешнего десятилетия, сюда переселились и многие россияне, ранее жившие на Кипре. Впрочем, формально не в Испанию, а в уже упомянутый Гибралтар, вид на жительство в котором позволяет россиянам беспрепятственно посещать страну. Однако именно посещать, но не проживать постоянно. Почему же эти люди, поселившись в Испании, не получат испанский вид на жительство? Почему, наконец, им не живется в Гибралтаре, если на руках у них есть документы этой британской территории?

Все дело в специфике Гибралтара и преференциях россиян, рассказывает Радио Свобода советник Министерства финансов Испании Франсиско Ривас. Так, учредив собственную компанию и разместив в Гибралтаре два миллиона британских фунтов, они получают там не только вид на жительство, позволяющий свободно перемещаться по Европе, но и гарантии конфиденциальности для своих вложений. Никто не узнает, что именно эти россияне являются владельцем той или иной компании и соответствующего капитала, говорит Франсиско Ривас:

– Речь идет о возможности создать цепочку компаний, прибегнув к услугам посредников, что и поможет надежно скрыть подлинного владельца капитала. Эту систему мы, испанские финансисты, здесь называем "русской куклой", то есть "матрешкой", поскольку здесь одна компания прячется в другой. Что, в конце концов, весьма затрудняет поиски главного действующего лица. И все это делают в Гибралтаре разного рода адвокатские конторы, которые вдобавок снабжают своих клиентов вполне легальными документами.

Хотя Гибралтар формально уже некоторое время и не считается офшорной зоной, но на деле сохраняет многие черты так называемого "фискального рая". К примеру, там, в отличие от Испании, вы практически не платите налоги: ни на имущество, ни на прирост капитала, ни на дивиденды от финансовых вложений. В Гибралтаре выгодно не только держать крупные суммы, но и оформлять приобретение на имя местной компании недвижимость, автомобили, яхты и так далее.

Сколько российских денег хранится в Гибралтаре? Точных данных, естественно, ни у кого нет. Известно лишь, что уже в середине прошлого десятилетия, то есть еще до бегства туда российских капиталов с Кипра, Гибралтар по объему российских инвестиций входил в первую десятку зарубежных стран, куда эти инвестиции направлялись. Сегодня, по мнению советника Франсиско Риваса, речь идет, в пересчете на единую европейскую валюту, о десятках миллиардов евро:

– "Фискальный рай" – это черная дыра, в которой скрываются огромные богатства. Такие местечки лишают многие государства возможности собирать налоги и тратить эти деньги на нужды населения. Порой эти офшорные деньги используются и в преступных целях. Так что необходимо бороться с создавшейся ситуацией и заставлять людей соблюдать закон – отказаться от офшоров и платить положенные налоги со своих капиталов.

Одним из первых россиян, начавших использовать Гибралтар для сокрытия своих финансов, был печально известный владелец Новбизнесбанка Александр Сигарев. Уехав из России с деньгами своего банка, он тоже поселился на юге Испании, приобретя здесь виллу, лимузин и яхту. Сами испанцы так и не успели разобраться с его налогами: его быстро арестовали и отправили в Россию по ордеру российской Генеральной прокуратуры.

Почему все же россияне, обзаведясь гибралтарскими документами и удачно разместив там свои капиталы, перебираются именно в Испанию? Дело в том, отмечает Франсиско Ривас, что у Гибралтара есть один существенный недостаток – крошечная территория. Так что приобрести там мало-мальски солидную виллу просто невозможно. В Испании же вы можете купить все, что вам по карману. К тому же существующие здесь высокие налоги "гибралтарцам" до сих пор можно было легко обойти. Недвижимость оформлялась на уже действующую в Гибралтаре или специально открытую для этой цели компанию, также анонимно. Владелец виллы при этом формально становился всего лишь ее съемщиком, платившим своей же компании фиктивную аренду, разумеется, минимальную. В результате в Испании эта компания в качестве обязательного налога на предприятия из-за якобы низкой доходности платила гроши. А часто ничего не платила вообще, сославшись в годовой декларации, к примеру, на то, что все дивиденды от аренды ушли на ремонт крыши, выплату охране и так далее.

Как же в подобной ситуации испанские власти рассчитывают отныне взимать налоги? Главное здесь, объяснили Радио Свобода в испанской Специальной прокуратуре по борьбе с экономическими правонарушениями, выявить и доказать, что данное лицо проживает в Испании постоянно. Об этом рассказала Радио Свобода сотрудница прокуратуры Пилар Гонсалес:

– Наше законодательство содержит три критерия, которые определяют, должен ли иностранец платить налоги в Испании. Человек считается "налоговым резидентом", во-первых, если находится в стране более 183 дней в году. Во-вторых, если здесь сосредоточены его жизненные интересы, к примеру, дорогостоящая недвижимость или капиталовложения. В-третьих, если в Испании постоянно проживает супруга и дети указанного лица, находящиеся у него на иждивении. Закон также гласит, что статус налогового резидента в офшорной зоне не освобождает иностранца от уплаты налогов в Испании.

Когда иностранец попадает в разряд испанского налогоплательщика, "налогового резидента", то его, по местным законам, обязывают задекларировать все свое недвижимое имущество, независимо от его местонахождения. Это лицо будет обязано платить в Испании налоги не только с имущества (будь то квартира где-то в Санкт-Петербурге или дача под Москвой), но и со всего своего бизнеса, и также независимо от того, где находится этот бизнес – в России, в Испании, в Гибралтаре или еще где-то. Придется платить также налог с прибыли – от 20 до 52 процентов, в зависимости от ее размера. По этой причине Министерство финансов Испании надеется в скором времени получать в виде налогов с лиц с гибралтарским видом на жительство, живущих в поселках юга страны, миллионы евро в год.

У испанских спецслужб уже имеется определенный опыт выявления россиян – владельцев недвижимости, как бы они не прятались за компаниями-"матрешками". К примеру, еще лет пять назад по стране и за ее пределами поползли слухи о наличии у президента России Владимира Путина огромной виллы в поселке Сагалета, одном из самых престижных мест расселения миллионеров в Европе. Спецслужбы, естественно, заволновались. Но вскоре выяснили, что к российскому президенту вилла не имеет никакого отношения. Для этого испанцам пришлось выявить компанию, на которую эта вилла была записана, а потом определить и истинного владельца недвижимости – им оказался член Совета Федерации России Валерий Пономарев.


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