Глеб Павловский: Лукашенко с плаката в моем подъезде зовет покупать белорусскую обувь 4.06.2018, 10:30

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Глеб Павловский

Диктатор стал популистом раньше своего коллеги из Кремля.

Директор фонда эффективной политики Глеб Павловский прокомментировал ситуацию в Беларуси.

Читателей татарстанского «БИЗНЕС Online», на сайте которого проходила онлайн-конференция политолога, интересовали в том числе центробежные процессы в СНГ и уход постсоветских стран от России:

— Что до постсоветского пространства, то ситуация плохая. Россию после 2014 года стали бояться, — ответил Глеб Павловский. — Нас если не любили, то признавали, пока мы были сильной и экономически мощной стабильной державой. Но никто не пойдет за нами воевать с Западом. Зачем им это?

В Беларуси своеобразный режим. Я не могу представить Путина на рекламе тапочек, а вот Лукашенко с плаката в моем подъезде зовет покупать белорусскую обувь... Он стал популистом раньше Путина.