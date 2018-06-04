Генпрокуратура: За шум от квартирантов будет отвечать собственник жилья 4 4.06.2018, 10:50

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В Беларуси меняют принцип наказания за нарушение общественного порядка в ночное время.

Генеральная прокуратура проанализировала ситуацию в сфере семейно-бытовых отношений и инициирует введение административной ответственности за хулиганство в быту — даже если личность хулигана установить не получится, за шум, громкую музыку или ремонт в ночное время ответит собственник жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что введенная в 2014 году схема, при которой милиция передавала сведения о хулиганстве, а коммунальники имели право оштрафовать бытовых хулиганов, оказалась неэффективной.

«Поскольку факты бытового хулиганства, как правило, происходят в ночное время, граждане обращаются за помощью в органы внутренних дел. Их сотрудники выбывают на места, выясняют обстоятельства нарушений. Полученные в ходе проверки материалы о нарушении правил пользования жилыми помещениями направляются для рассмотрения в эксплуатирующие организации, где остаются без надлежащего реагирования», — отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве считают, что коммунальники больше заняты контролем соблюдения технических регламентов, но «не проявляют активности в реализации своих прав на ведение административного процесса по фактам нарушения гражданами правил проживания в многоквартирных домах». Кроме того, большинство должностных лиц из различных жилищно-эксплуатационных организаций не обладают необходимыми знаниями о ведении административного процесса по правонарушениям, связанным с бытовым хулиганством.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что выявлены факты несоблюдения сроков рассмотрения заявлений и волокиты, которые приводили к непривлечению виновных к ответственности, незаконного прекращения административных производств.

«Решение проблемы видится в разграничении компетенции по вопросам бытового хулиганства между эксплуатирующими организациями и органами внутренних дел с учетом их функций», — заявили в ведомстве.

С этой целью Генеральная прокуратура инициирует введение административной ответственности за совершение хулиганских действий, нарушающих покой граждан по месту жительства, предусмотрев при неустановлении нарушителя общественного порядка ответственность собственника (нанимателя) жилого помещения, с предоставлением права на составление протоколов сотрудникам органов внутренних дел.

В ведомстве считают, это позволит оперативно реагировать на факты нарушений, устранить проблему отказа нарушителей в доступе в жилое помещение, повысит уровень правовой защищенности граждан.

Ежегодно около 40 тысяч жалоб поступают в правоохранительные и другие госорганы на хулиганское поведение соседей в ночное время (ремонтные работы, шум, громкая музыка и т.п.). По итогам 2017 года лишь восьмая часть заявлений (5,1 тыс.) получила правовую оценку. Остальные факты нарушений «домашними хулиганами» правил общего проживания остались без надлежащего реагирования. Например, на момент проверки в апреле 2018 года в 10 из 22 районов Минской области при наличии жалоб граждан не зафиксировано ни одного факта привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 21.16 КоАП (Нарушение правил пользования жилыми помещениями).