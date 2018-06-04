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«Я – голос Куропат»

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  • 4.06.2018, 10:58
Фото: tut.by

Ольга Николайчик сняла фильм об активистке Виктории Ткачук.

«Люди, защитите Куропаты от кабака!», - призывает новый фильм режиссера Ольги Николайчик «Я – голос Куропат».

Документальная лента посвящена памяти Виктории Ткачук – «нашей куропатской ласточки», как называет активистку режиссер.

Виктория ушла из жизни в 39 лет почти год назад от рака, но успела многое сделать для места, где сталинисты массово убивали народ Беларуси. Мессидж активистки «Люди, защитите Куропаты от кабака!» адресован всем нам и звучит в фильме Ольги Николайчик.


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