«Я – голос Куропат» 1 4.06.2018, 10:58

Фото: tut.by

Ольга Николайчик сняла фильм об активистке Виктории Ткачук.

«Люди, защитите Куропаты от кабака!», - призывает новый фильм режиссера Ольги Николайчик «Я – голос Куропат».

Документальная лента посвящена памяти Виктории Ткачук – «нашей куропатской ласточки», как называет активистку режиссер.

Виктория ушла из жизни в 39 лет почти год назад от рака, но успела многое сделать для места, где сталинисты массово убивали народ Беларуси. Мессидж активистки «Люди, защитите Куропаты от кабака!» адресован всем нам и звучит в фильме Ольги Николайчик.