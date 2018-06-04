«Я – голос Куропат»1
- 4.06.2018, 10:58
Ольга Николайчик сняла фильм об активистке Виктории Ткачук.
«Люди, защитите Куропаты от кабака!», - призывает новый фильм режиссера Ольги Николайчик «Я – голос Куропат».
Документальная лента посвящена памяти Виктории Ткачук – «нашей куропатской ласточки», как называет активистку режиссер.
Виктория ушла из жизни в 39 лет почти год назад от рака, но успела многое сделать для места, где сталинисты массово убивали народ Беларуси. Мессидж активистки «Люди, защитите Куропаты от кабака!» адресован всем нам и звучит в фильме Ольги Николайчик.