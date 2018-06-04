Журналисты узнали, сколько стоит клубника на минских рынках 2 4.06.2018, 10:59

2,097

Самые дешевые цены - на Комаровском рынке.

Портал tut.by сравнил цены на сезонные овощи, фрукты и ягоды на Комаровке, рынке в Ждановичах и «Экспобеле».

Клубника на рынке «Лебяжий» в Ждановичах в последние выходные стоила 5 рублей (крупная и чистая) и 2,80 (мелкая и в земле). Самый большой спрос на ту, что за 3-3,5 рубля.

На сезонном рынке «Экспобела» в паре мест самая дешевая клубника стоила 3,50. В основном ягоды продают по 5 рублей, есть и дороже. На Комаровке нашлась самая дешевая ягода: и по 2 рубля, и по 1,50.

Килограмм черешни в Ждановичах стоит 4-5 рублей. На рынке «Экспобел» самая дешевая черешня здесь тоже почти в два раза дороже, чем на Ждановичах: по 7,50 рублей за кило. На Комаровке черешня в среднем стоит 4 рубля.