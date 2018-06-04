Российские пропагандисты пририсовали улыбку Ким Чен Ыну

Российские пропагандисты пририсовали улыбку Ким Чен Ыну7
- 4.06.2018, 11:09
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Фотографию показали во время программы Киселева.
Авторы программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» пририсовали улыбку лидеру КНДР Ким Чен Ыну для сюжета в итоговом выпуске новостей, вышедшем в эфир вечером 3 июня, пишет «Медуза».
На фотографии, продемонстрированной в студии передачи, пока ведущий Дмитрий Киселев рассказывал о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР, были запечатлены улыбающиеся глава МИДа и северокорейский лидер.
Между тем на кадрах, ранее опубликованных российским внешнеполитическим ведомством по итогам этой встречи, видно, что в момент съемки Ким Чен Ын сохранял максимально серьезное выражение лица.
Зачем журналистам понадобилось редактировать официальный снимок, непонятно. В фотоотчете российского МИДа есть другие кадры, где Ким Чен Ын изображен улыбающимся.