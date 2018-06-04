Российские пропагандисты пририсовали улыбку Ким Чен Ыну 7 4.06.2018, 11:09

3,380

Фото: ТАСС

Фотографию показали во время программы Киселева.

Авторы программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» пририсовали улыбку лидеру КНДР Ким Чен Ыну для сюжета в итоговом выпуске новостей, вышедшем в эфир вечером 3 июня, пишет «Медуза».

На фотографии, продемонстрированной в студии передачи, пока ведущий Дмитрий Киселев рассказывал о визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР, были запечатлены улыбающиеся глава МИДа и северокорейский лидер.

Между тем на кадрах, ранее опубликованных российским внешнеполитическим ведомством по итогам этой встречи, видно, что в момент съемки Ким Чен Ын сохранял максимально серьезное выражение лица.

Зачем журналистам понадобилось редактировать официальный снимок, непонятно. В фотоотчете российского МИДа есть другие кадры, где Ким Чен Ын изображен улыбающимся.

«Россия 1»