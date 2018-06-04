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Протесты в Грузии: оппозиция требует от премьера отставки правительства

  • 4.06.2018, 11:25
Тбилиси, 31 мая 2018 года.
Фото: Reuters

К участникам акции в центре Тбилиси присоединились оппозиционные партии.

В Тбилиси 3 июня прошел четвертый день протестов у здания парламента, к участникам акции присоединились оппозиционные партии.

Об этом пишет Грузия online.

К акции присоединились оппозиционные партии, в том числе Единое национальное движение, Национально-демократическая партия, "Государство ради народа", Христианско-консервативная партия, "Новая Грузия" и "Новое единство для Грузии".

У микрофона на акции выступил Заза Саралидзе, отец Давида Саралидзе, убитого в декабре прошлого года подростка. Как сообщалось, участники акций обвиняют чиновников в развале уголовного дела об убийстве двух подростков. Суд признал вину подозреваемых недоказанной. Протестующие считают, что генеральная прокуратура Грузии покрывает убийц.

Саралидзе сделал заявление, в котором попросил о помощи "все политические партии". По его словам, со стороны правительства имели место провокации и неизвестные мужчины пытались увести его.

Вскоре после призыва Саралидзе на место прибыли представители оппозиционных партий, которые призвали общество объединиться к изменению "системы Иванишвили".

Участники акции протеста приняли решение, что в понедельник, 4 июня организатор акции Заза Саларидзе вместе с лидерами оппозиционных партий должны встретиться с премьер-министром Георгием Квирикашвили "для начала диалога относительно роспуска правительства", пишет Interfax.ru. Лидеры оппозиции также заявили, что 10 июня на площади перед парламентом состоится массовый митинг протеста с требованием отставки правительства. При этом они отметили, что до следующего воскресенья протест сторонников Саларидзе на площади перед парламентом будет продлен.

Ранее на фоне массовых протестов из-за решения суда подал в отставку генеральный прокурор.


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