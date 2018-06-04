Госдолг Беларуси вырос на миллиард 1 4.06.2018, 11:28

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Значительный скачок произошел буквально за месяц.

На 1 мая 2018 г. государственный долг Беларуси опять вырос по сравнению с предыдущим месяцем, причем сразу на 1 млрд. BYN (2,4%), и составил 42,3 млрд. BYN, сообщает Минфин. Увеличение по отношению к началу года не такое значительное – 87,3 млн. BYN, или 0,2%, пишет «Экономическая газета».

При этом внешний государственный долг за последний месяц не изменился, замерзнув на отметке 16,4 млрд. USD на 1 мая 2018 г. При этом его уменьшение с начала года составило 315,6 млн. USD (с учетом курсовых разниц), или 1,9%.

Как сообщает главное финансовое ведомство Беларуси, в январе–апреле 2018 г. были привлечены внешние государственные займы на сумму 990,5 млн. USD, в т.ч. 600,0 млн. USD составили еврооблигации, 313,6 млн. USD – займы Правительства и банков России, 42,3 млн. USD – Международного банка реконструкции и развития (МБРР), 33,1 млн. USD – банков КНР, 1,5 млн. USD – Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка (ЕБРР и СИБ).

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 г. составило 1235,1 млн. USD, в т.ч. 800,0 млн. USD – по еврооблигациям, 179,3 млн. USD – банкам КНР, 137,1 млн. USD – Правительству России, 88,3 млн. USD – Евразийскому фонду стабилизации и развития, 29,3 млн. USD – МБРР, 0,7 млн. USD – США и 0,4 млн. USD – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 г. составил 9,4 млрд. BYN, увеличившись с начала года на 261,8 млн. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.