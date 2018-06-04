Как министр труда оценила размер пособия по безработице 4 4.06.2018, 11:38

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Ирина Костевич

Фото: tut.by

Чем-то это напоминает эпохальную фразу «денег нет, но вы держитесь!»

Министр труда Ирина Костевич на встрече в парламенте, прошедшей на этой неделе, ответила на вопрос о том, как будет повышаться пособие по безработице, пишет «Салiдарнасць».

— Я согласна, что 27 рублей — это маленькое пособие, — признала Ирина Костевич. — Но неправильный сегодня подход — изыскивать на это средства из бюджета.

По мнению министра труда, в Беларуси надо развивать способы поддержки нетрудоустроенных, в том числе вводить страхование от безработицы. Однако это нагрузка на бизнес, поэтому данный вопрос стоит рассмотреть в следующей пятилетке, приводит слова Костевич tut.by.

В отличие от своей предшественницы Марианны Щеткиной, Ирина Костевич хотя бы владеет информацией о размере пособия по безработице.

Но судя по ее заявлению, решать проблемы безработных собирается не раньше следующей пятилетки. До этого времени, надо полагать, безработные не вымрут, пытаясь выжить на сумму, меньшую, чем полдоллара в день. (Средний размер пособия на одного безработного в апреле сократился до 27,5 рубля – прим. «С»). Для сравнения: в соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день.

Ниже падать уже некуда, но кого это волнует?

Читатели Сharter97.org отреагировали на слова министра труда:

«Наверное, в оригинале её фраза звучала примерно так:"Пособия по безработице повышать не будем, зато повысим себе, любимым, жалованья до космических размеров, потому что мы безобразно мало получаем, а вы, простые смертные, завидуйте и, желательно, молча!»

«Конечно, откуда ж деньги на пособия? Парады, резиденции, боенхи, майбахи... Да и дом в Дроздах еще не достроен...

Ну какие деньги?...»