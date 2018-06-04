В Гомеле столкнулись автобусы: восемь человек в больнице 4.06.2018, 11:46

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ДТП произошло на Речицком проспекте.

ДТП с участием двух автобусов произошло в Гомеле на проспекте Речицкий на остановке «Давыдовский рынок» сегодня утром, примерно в 7.30.

По имеющимся у «Сильных новостей» сведениям, в результате аварии восемь человек были доставлены в больницу.

Городской журнал «Белка» сообщил о состоянии пострадавших. Пятеро человек госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, двое — с тупой травмой живота и ушибом таза, у одного — носовое кровотечение. Еще одному пострадавшему с гипертоническим кризом помощь оказали на месте.