Муждабаев о «деле Бабченко»: В РФ делают все, чтобы заретушировать провал 1 4.06.2018, 11:57

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Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Кремль начал кампанию по дискредитации результатов проводящегося СБУ расследования.

В России травят представителей СМИ, в том числе либеральных, которые не приняли участие в массированной кампании по дискредитации российского журналиста Аркадия Бабченко, о предотвращении покушения на которого сообщили украинские спецслужбы. Такое мнение высказал заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook.

Журналист опубликовал скриншот сообщения своей российской коллеги, которая пожаловалась, что "получает какой-то поток грязных анонимных угроз и оскорблений" за то, что не поддерживает "всеобщее возмущение поступком Аркадия".

"В отличие от многих, кто вольно или невольно включились в травлю Аркадия Бабченко, Украины и продвигают в РФ и на Запад идею о том, что "все – фейк", [она] сохранила достоинство и разум. Для меня очевидно: эта идея взята на вооружение РФ-пропагандой как компенсация провала убийства Аркадия и для профилактики последующих разоблачений. Видно, что они нервничают, задействуют сейчас и СМИ, и ручных/недалеких "либералов", и систему кремлевских ботов для создания общего шума "фейк, фейк!" Они делают все, чтобы заретушировать свой провал и заранее обесценить данные, которые еще появятся по их системе массового террора за рубежом, в первую очередь, в Украине", – подчеркнул Муждабаев.

Он добавил, что в России, возможно, идет "спецоперация", направленная против дела Бабченко.

"Я делаю вывод, что общественным либеральным мнением умело манипулируют, и именно такой реакции – всеобщего осуждения и возмущения – они и добивались", – подытожил журналист.

29 мая появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине "скорой". В тот же день Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в связи с гибелью Бабченко. В ведомстве заявили, что за последние годы в Украине "были убиты несколько российских граждан", в частности, журналист Павел Шеремет, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Там добавили, что "не намерены оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России".

30 мая стало известно, что убийство Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Он вышел к журналистам во время брифинга главы СБУ Василия Грицака. В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины Г. и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали организатора покушения.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что, благодаря имитации убийства Бабченко, следствие получило список известных украинских и бывших российских журналистов, которых также планировали убить. В списке 47 человек. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.

В этот же день украинские силовики провели встречу с некоторыми людьми из списка. Известно, что на встрече были телеведущие Матвей Ганапольский и Евгений Киселев. СМИ также сообщают, что в СБУ были приглашены исполнительный продюсер телеканала "UA:Крим" Осман Пашаев, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников, телеведущий "UA:Перший" Юрий Макаров, обозреватель издания "Крым.Реалии" Павел Казарин и ведущая канала ZIK Татьяна Даниленко. Также в "список 47" попали журналист Сергей Гришин, основательница проекта Zaborona.com Екатерина Сергацкова и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Изначально речь шла о списке из 30 человек.