закрыть
4 июня 2018, понедельник, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Муждабаев о «деле Бабченко»: В РФ делают все, чтобы заретушировать провал

1
  • 4.06.2018, 11:57
  • 1,536
Айдер Муждабаев
Фото: RFE/RL

Кремль начал кампанию по дискредитации результатов проводящегося СБУ расследования.

В России травят представителей СМИ, в том числе либеральных, которые не приняли участие в массированной кампании по дискредитации российского журналиста Аркадия Бабченко, о предотвращении покушения на которого сообщили украинские спецслужбы. Такое мнение высказал заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook.

Журналист опубликовал скриншот сообщения своей российской коллеги, которая пожаловалась, что "получает какой-то поток грязных анонимных угроз и оскорблений" за то, что не поддерживает "всеобщее возмущение поступком Аркадия".

"В отличие от многих, кто вольно или невольно включились в травлю Аркадия Бабченко, Украины и продвигают в РФ и на Запад идею о том, что "все – фейк", [она] сохранила достоинство и разум. Для меня очевидно: эта идея взята на вооружение РФ-пропагандой как компенсация провала убийства Аркадия и для профилактики последующих разоблачений. Видно, что они нервничают, задействуют сейчас и СМИ, и ручных/недалеких "либералов", и систему кремлевских ботов для создания общего шума "фейк, фейк!" Они делают все, чтобы заретушировать свой провал и заранее обесценить данные, которые еще появятся по их системе массового террора за рубежом, в первую очередь, в Украине", – подчеркнул Муждабаев.

Он добавил, что в России, возможно, идет "спецоперация", направленная против дела Бабченко.

"Я делаю вывод, что общественным либеральным мнением умело манипулируют, и именно такой реакции – всеобщего осуждения и возмущения – они и добивались", – подытожил журналист.

29 мая появилась информация, что в работавшего в Киеве российского журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома. Он якобы умер в машине "скорой". В тот же день Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в связи с гибелью Бабченко. В ведомстве заявили, что за последние годы в Украине "были убиты несколько российских граждан", в частности, журналист Павел Шеремет, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Там добавили, что "не намерены оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России".

30 мая стало известно, что убийство Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Он вышел к журналистам во время брифинга главы СБУ Василия Грицака. В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины Г. и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали организатора покушения.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что, благодаря имитации убийства Бабченко, следствие получило список известных украинских и бывших российских журналистов, которых также планировали убить. В списке 47 человек. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.

В этот же день украинские силовики провели встречу с некоторыми людьми из списка. Известно, что на встрече были телеведущие Матвей Ганапольский и Евгений Киселев. СМИ также сообщают, что в СБУ были приглашены исполнительный продюсер телеканала "UA:Крим" Осман Пашаев, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников, телеведущий "UA:Перший" Юрий Макаров, обозреватель издания "Крым.Реалии" Павел Казарин и ведущая канала ZIK Татьяна Даниленко. Также в "список 47" попали журналист Сергей Гришин, основательница проекта Zaborona.com Екатерина Сергацкова и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Изначально речь шла о списке из 30 человек.


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский