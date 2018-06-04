Греко-католический архиепископ отправился поддержать голодающего Сенцова 4.06.2018, 12:11

Архиепископ Климент

Фото: kherson.ru.city

Архиепископ Симферопольский и Крымский поехал на встречу с политзаключенным в российскую колонию.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент получил благословение патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета на посещение заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает krymr.com со ссылкой на пресс-службу УПЦ КП.

«В пятницу, 1 июня 2018 года, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику колонии «Белый медведь» города Лабытнанги в России, где содержится политзаключенный Олег Сенцов. В письме говорится о предоставлении возможности архиепископу Симферопольскому и Крымскому Климента (Кусту) посетить заключенного для выполнения пастырских обязанностей», – говорится в сообщении.

В сообщении указано, что архиепископ Климент отбыл в места содержания Сенцова.

16 мая стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрмах.

29 мая адвокат осужденного сообщил, что состояние голодающего режиссера стабильное, он получает поддерживающую терапию.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.