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Независимый журналист выиграл суд в Витебской области

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  • 4.06.2018, 12:17

Дмитрий Лупач добился полного оправдания.

Судья Вячеслав Елисеенко из суда Докшицкого района Витебской области закрыл дело «за недоказанностью правонарушения», сообщает «Белсат».

В апреле докшицкие милиционеры составили на журналиста протокол по части 2 статьи 22.9 КоАП («незаконное изготовление и распространение продукции СМИ») за репортаж для нашего канала о том, как жители деревни Варганы платят от 40 до 60 рублей за вывоз не своего мусора. Материал вышел в эфир 21 апреля.

«Комментарии двух женщин я записал еще зимой. Они рассказали мне о проблемах с оплатой за вывоз мусора. Но у меня не было картинки, я ждал, когда этот мусор будут вывозить. Сделать это удалось только 5 апреля. Еще мне удалось записать тракториста», – рассказывает фрилансер.

«Милиционеры допросили тех женщин, они подтвердили, что я был у них в феврале. Только один свидетель, тот тракторист, доказывал, что я снимал 19 апреля. Я его дважды спросил, он уверен в этом. Он подтвердил, что да, 19-го. И только когда на процессе просмотрели сюжет, там было видно, что это было 5-го, – говорит Дмитрий Лупач. – Кроме этого, 19 числа я в был в другом месте. Короче, получилось так, что суд меня оправдал за недоказанностью правонарушения».

«Свидетель настаивал на другой дате. И я, по совету моего адвоката, на этом сыграл», – говорит Дмитрий Лупач.

Подобный прецедент, когда административное дело в отношении автора «Белсата» закрыли, однажды случился только с Александром Силичем.

Статья о «незаконном изготовлении продукции СМИ и работы без аккредитации» – наиболее распространенная мера давления на журналистов и фрилансеров, сотрудничающих с нашим каналом. По данным «Репортеров без границ», 94% белорусских журналистов, которые попадают под преследование белорусских властей, – именно наши авторы. С начала года против них произошло более 30 судебных процессов.


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