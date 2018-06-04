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Четверть белорусов, находясь в отпуске, постоянно работают

  • 4.06.2018, 12:26

Только 3,4 % белорусов могут похвастаться безмятежным отдыхом.

Четверть респондентов, будучи в отпуске, постоянно работают. Более того, каждые 7 из 10 участников исследования время от времени решают рабочие задачи на отдыхе. Вовсе не ходят в отпуск 2 % респондентов. И лишь 3,4 % опрошенных могут похвастаться безмятежным отдыхом, который не требует вовлечения в рабочие задачи. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Исследовательским центром РАБОТА.TUT.BY среди 501 респондента, пишет thinktanks.by.

Ответь мне почему?

Включение в рабочий процесс во время вакаций – отнюдь не всегда является принудительным со стороны нанимателя. Так, большинство опрошенных (64 %), находясь в отпуске, все равно проверяют рабочую почту по привычке, без особой на то надобности.

Кроме того, каждый четвертый отпускник работает по собственному желанию. Среди других распространенных причин труда во время вакаций – просьбы руководства (49,2 %) и коллег (40 %). Партнеры и клиенты беспокоят во время отдыха значительно реже – лишь в 12,4 % случаях. Не успевают вовремя закрыть все задачи и, поэтому вынуждены работать в отпуске, 5,1 % респондентов.

У кого отпуск равно работа

По результатам проведенного исследования бухгалтерам (43,3 %), государственным служащим (31,6 %) и продавцам (30,4 %) чаще других приходится постоянно работать в отпуске. Также в число тех профобластей, где представлен наибольший процент неизменно работающих во время вакаций, вошли следующие: производство (25,9 %), административный персонал (22,7 %), транспорт и логистика (22,2 %).

Учимся отдыхать

«Как показали результаты проведенного нами опроса, лишь около 37 % респондентов с легкостью переключаются из режима работы в состояние отдыха. Другие 32 % признались, что, будучи в отпуске, им никогда не удавалось вовсе не думать о работе. Три и более дней на адаптацию к отдыху необходимо каждому шестому участнику исследования. У 15 % опрошенных «акклиматизация» к вакациям проходит немного быстрее – за 1-2 дня», - отмечает Анна Шагун, PR-менеджер РАБОТА.TUT.BY.

Как видим, немногие умеют с лёгкостью переключаться на отдых. И, если у вас не всегда получается расслабиться и в полной мере посвятить себя отпуску, попробуйте следующие распространенные способы.

Устройте себе праздник по случаю начала отпуска

Если в последний рабочих день, закрыв за собой дверь офиса, и даже на утро после, все-таки не удается почувствовать себя в отпуске, самостоятельно устройте себе праздник и отметьте начала отдыха! Так организму будет дан четкий сигнал, что начинается отпуск, а, значит, пора бы и отдохнуть.

Даже небольшая смена обстановки помогает почувствовать себя на отдыхе

Конечно, если средства позволяют, отличным решением отдохнуть в полной мере, может стать поездка в другую страну, где не будет возможности постоянно проверять электронную почту и отвечать на телефонные звонки. Именно так поступают 35,3 % участников исследования. Но не только заморские берега и океаны способны помочь. Поездка на несколько и более дней к родственникам или друзьям в другой населенный пункт – также отличная возможность сменить обстановку и перейти в статус «отпускник – могу себе позволить!».

Научитесь замедляться и созерцать

Беда многих, в особенности городских, жителей в том, что в бешеном темпе мы не успеваем созерцать окружающий нас мир. Научитесь замедляться, наблюдать и чувствовать, что происходит вокруг вас и, конечно же, непосредственно с вами. Станьте хотя бы на время отпуска настоящим исследователем. Именно так есть большой шанс оценить красоту цветов в парке, заметить появление новой уютной кофейни в вашем районе или прочувствовать прелесть рассветов и закатов, на которые до или после работы не оставалось никаких сил.

Продуктивной работы и не менее качественного вам отдыха!


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