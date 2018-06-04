Видеофакт: Белорусский экстремал «cломал» плечом сосну после падения 4.06.2018, 12:40

Парапланерист сохранил бодрость духа и дал веселый комментарий.

Позавчерашний релиз от МЧС сообщал, мол, вечером пятницы очевидцы рассказали о падении летательного аппарата в Минском районе близ деревни Лошаны. На место происшествия отправился расчет спасателей, который установил, что там упал паратрайк. Пилотировавший его мужчина получил травму плеча. Появившиеся после фотографии объясняют, что такое травма плеча. Выяснилось, что экстремал упал на сосну и аккуратно обстругал ее своей ключицей. Недавно его прооперировали, сообщает onliner.by.

По предварительной информации, во время полета могла оборваться стропа, из-за чего аппарат и начал резко терять высоту, упав в лесном массиве.

Мужчине была оказана первая помощь, после чего его передали врачам. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Бодрое видео это полностью доказывает. Мужчина рассказывает, как все приключилось.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным лицам!

Мужчину зовут Иван Красовский. В Белорусской парапланерной федерации нам рассказали, что пару лет назад их пути разошлись. По причине высокой степени безбашенности Ивана. Ему за 40. Жена, дети.

— Если кто-то думает, что Ваня — отмороженный экстремал, это все бред, — говорит его товарищ по экстриму Кирилл Шпаковский. — Человек очень любит свою семью, может покатать детей на лошадях, организовать для них сюрприз, свозить в веревочный городок.

Просмотренное видео вызывает у Шпаковского сплошь позитивные эмоции.

— Теперь мы можем пугать недругов, чтобы те знали, каков белорусский мужик. Сто процентов. Это настоящий мужчина. Когда подростки и молодые люди выпендриваются своей отвагой, типа гангстер неимоверный, надо им показывать это видео. Сразу понты уйдут. Бесстрашный человек с вагоном силы воли. С бревном в плече улыбаться и шутить — это полный восторг.

Ивана прооперировали в Боровлянах. Сейчас он уже в обычной палате.

— Мы говорили только что, все с ним вроде окей. Но восстанавливаться будет долго. Любой летательный аппарат управляется двумя руками. А у него, по ходу, повреждены связки и мышцы. Они долго срастаются. Нагрузку в таком состоянии не дашь.

Еще раз: это не какой-нибудь чудак, это всецело хладнокровный профессионал. Если дело касается трюков, лучше помощника в стране не найти. Приходишь и говоришь, что хочешь сделать. Он все тут же грамотно раскладывает: вот в этом моменте большой риск, в этом может случиться следующее. Опыт и знания позволяют делать оперативный анализ.

В моем понимании в стране нет людей профессиональнее. Все остальные курят в сторонке по сравнению с ним. Человек заслуженный. У него очень много друзей по странам СНГ, которые его хорошо знают и уважают.