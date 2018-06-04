Почему у белорусских властей не получилось извлечь выгоду из санкций против РФ 2 Александр Тихомиров

4.06.2018, 12:46

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коллаж РБК-Украина

Санкции не выгодны белорусской экономике в стратегическом плане.

В 2014 году, когда РФ отказалась от импортного продовольствия, поговаривали, что это даст белорусским производителям шанс укрепить свои позиции на российском рынке. Однако результаты, полученные спустя четыре года, показали, что ожидания оправдались не в полной мере.

Это хорошо продемонстрировала ситуация с поставками сельхозпродукции. С одной стороны, белорусские компании смогли нарастить объемы поставок на российский рынок, с другой — все чаще стали звучать обвинения в том, что под видом белорусских товаров в РФ поставляются продукты из стран ЕС, в отношении которых действует политика контрсанкций, а также в недобросовестной конкуренции и т. п. Как следствие, фактически контрсанкции стали вводиться и в отношении отечественных предприятий.

Не улучшило положение наших производителей на рынке РФ и то, что в условиях санкций российское руководство взяло курс на импортозамещение. Если на первых порах российские политики и общественность полагали, что охлаждение отношений с ЕС будет недолгим, то сейчас россияне начинают осознавать, что санкции быстро не прекратятся. Установка на импортозамещение приводит к снижению зависимости РФ от поставок белорусской продукции.

Можно предполагать, что комфортный климат второй половины 90-х годов уже не повторится. В РФ отечественные предприятия смогут занять лишь те ниши, которые им отведут россияне. Существенным подспорьем для закрепления на российском рынке не является и участие в деятельности ЕАЭС, находящегося на стадии формирования.

Зато весьма вероятной видится очередная девальвация российской валюты, которая составляет 50 % нашей валютной корзины, что неизбежно снизит доходы отечественных предприятий. Нельзя не обратить внимания и на возможность ужесточения санкционного режима. Большую активность в данном отношении проявляют США (в этом плане европейцы не столь активны). Как показал опыт нынешнего года, повод для введения новых санкций всегда найдется.

В сложившейся ситуации необходимо искать новых экономических партнеров. Едва ли таковыми могут стать для нас западные страны. Отчасти потому, что они склонны увязывать экономические вопросы с политическими. Кроме того, на нынешнем этапе они также пребывают не в лучшей форме и усиливают протекционизм в экономической политике.

Например, ассоциированная с ЕС Украина развивает торговые отношения с Европой исключительно на основе квот, предоставленных европейцами. Да и администрация Дональда Трампа не скрывает, что ее экономическая политика направлена прежде всего на увеличение продаж американских товаров на внешних рынках, а не на закупки иностранной продукции.

Что касается стран Азии, Африки и Латинской Америки, то нужно помнить, что ситуация в них не отличается стабильностью. Не исключена и возможность внешнего вмешательства в виде использования военной силы либо введения финансовых и экономических санкций странами Запада. Сейчас это наглядно демонстрирует пример Ирана. Санкции могут быть введены даже в отношении Китая, который оказался в состоянии торговой войны с США.

Александр Тихомиров, «Белорусы и Рынок»