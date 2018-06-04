Метро Тбилиси прекратило работу из-за забастовки машинистов

Метро Тбилиси прекратило работу из-за забастовки машинистов1
- 4.06.2018, 12:45
В 6 часов утра не открылась ни одна из станций метро столицы Грузии.
В Тбилиси машинисты метро устроили забастовку с требованием повышения зарплат.
Об этом сообщает портал "Грузия Online".
Как сообщается, в 6 часов утра не открылась ни одна из станций метро столицы Грузии.
У входа на станции повесили объявление "Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно".
Позже информацию о бесплатных автобусах подтвердил и мэр Тбилиси Каха Каладзе, который призвал машинистов немедленно вернуться на рабочие места.
Машинисты требуют повышения зарплаты. В понедельник они также проводят акцию протеста, часть ее участников объявили голодовку.