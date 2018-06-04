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Метро Тбилиси прекратило работу из-за забастовки машинистов

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  • 4.06.2018, 12:45
Фото: wikimedia.org/A. Muhranoff

В 6 часов утра не открылась ни одна из станций метро столицы Грузии.

В Тбилиси машинисты метро устроили забастовку с требованием повышения зарплат.

Об этом сообщает портал "Грузия Online".

Как сообщается, в 6 часов утра не открылась ни одна из станций метро столицы Грузии.

У входа на станции повесили объявление "Метро закрыто, просим воспользоваться автобусами. Автобусы будут обслуживать вас бесплатно".

Позже информацию о бесплатных автобусах подтвердил и мэр Тбилиси Каха Каладзе, который призвал машинистов немедленно вернуться на рабочие места.

Машинисты требуют повышения зарплаты. В понедельник они также проводят акцию протеста, часть ее участников объявили голодовку.


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