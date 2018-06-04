Уложить газон на минском «Динамо» стоило $450 тысяч 4.06.2018, 12:48

Фото: Владимир Нестерович

Тендер выиграла фирма из Волгограда.

Победителем подрядных торгов по выбору организации для выполнения работ по поставке и укладке травяного газона разминочного и основного поля на минском стадионе «Динамо» была признана российская компания «Крона Спорт», пишет «Трибуна».

Штаб-квартира фирмы располагается в Волгограде. Контрактная цена составила 907 313 белорусских рублей (чуть больше 450 000 долларов).

Соперником россиян по подрядным торгам была австрийская фирма «Рихтер Расен» с предложением за 571 535 евро.