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Уложить газон на минском «Динамо» стоило $450 тысяч

  • 4.06.2018, 12:48
Фото: Владимир Нестерович

Тендер выиграла фирма из Волгограда.

Победителем подрядных торгов по выбору организации для выполнения работ по поставке и укладке травяного газона разминочного и основного поля на минском стадионе «Динамо» была признана российская компания «Крона Спорт», пишет «Трибуна».

Штаб-квартира фирмы располагается в Волгограде. Контрактная цена составила 907 313 белорусских рублей (чуть больше 450 000 долларов).

Соперником россиян по подрядным торгам была австрийская фирма «Рихтер Расен» с предложением за 571 535 евро.


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