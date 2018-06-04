Тоомас Ильвеc: Если Россия атакует Эстонию, то может потерять Петербург 4.06.2018, 12:48

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Тоомас Хендрик Ильвес

Фото: DELFI

Россия может понести значительные потери вследствие агрессии.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Он напомнил, что в НАТО действует норма (статья 5), по которой нападение на одну из стран-членов приравнивается к нападению на все государства одновременно.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", - сказал Ильвес.

Россия ведет против Эстонии информационную кампанию, отметил Ильвес. На Западе, по его словам, многие попадают под влияние российских пропагандистских нарративов.

"Никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая продолжается уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза - действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают.

В то же время он верит в возможность того, что Россия изменится настолько, что угрозы с ее стороны исчезнут.

"Я не считаю, что агрессия - это часть генокода русских!" - заявил Ильвес.