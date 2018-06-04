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Вице-премьер Русый взял рублевый кредит на строительство дома в Дроздах

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  • 4.06.2018, 12:55
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Михаил Русый
Фото: tut.by

Деньги были получены до девальвации.

В условиях постоянного обесценивания белорусского рубля мечтой многих было удачно взять кредит в рублях, поскольку возвращать деньги будешь уже по другому курсу. Обвальная девальвация — и ты получаешь сверхдоход, пишет «Наша Ніва».

Вице-премьер Михаил Русый мог бы провести мастер-класс — как получить земельный участок в Дроздах, а потом еще взять в «Беларусбанке» на строительство дома $75 тысяч в рублях на 20 лет.

Участки, рыночная стоимость которых достигает $500 тысяч, выделены представителям номенклатуры на непрозрачных условиях. Чиновнику остается лишь построить на земельном участке дом по своему вкусу.

Но где взять деньги на строительство? Министерского заработка на это может и не хватить.

Михаил Русый — вице-премьер, отвечающий за сельское хозяйство, не самую прибыльную отрасль экономики.

Семья вице-премьера — а это, согласно официальной биографии, жена и две взрослые дочери, — живет в четырехкомнатной квартире площадью более 110 квадратных метров.

В 2013 году Русому выделили участок в «Дроздах-2».

В отличие от некоторых соседей-чиновников, он задумал скромный, небольшой дом, площадью меньше 300 квадратных метров. Однако чтобы достроить его, вице-премьер вскоре решил взять кредит в банке.

В качестве отступления напомним, что тогда было за время. После финансового кризиса 2011 года почти все банки приостановили жилищные программы, получить кредит на строительство жилья было маловероятно. Например, в «Беларусбанке» простым гражданам кредиты предоставлялись под 35—40% годовых. Для тех, кто не верил в устойчивость национальной валюты, это мог быть приемлемый вариант. Но для получения кредита на крупную сумму нужно было подтвердить свою платежеспособность космическими зарплатами.

К тому же кредит в обычной ситуации перечисляется на счет застройщика или продавцу жилья. А вице-премьеру, уже имевшему участок, деньги могли быть нужны только для текущих строительных расходов.

Русому удалось взять в кредит на сумму 750 миллионов доденоминационных рублей (75 тысяч рублей после деноминации). По тогдашнему курсу это $75 тысяч.

Информации о том, под какой процент был выдан этот кредит, в открытых источниках нет.

Кредитные калькуляторы банков демонстрируют: чтобы получить такие средства по ставкам того времени, нужно было показать более $10 тысяч ежемесячного дохода — у себя и у поручителей.

Банковские работники, опрошенные «Нашaй Нiвaй», заверили, что решение о выдаче такого кредита не могло быть принято без согласования с руководством.

Полученный в государственном банке кредит на 75-тысяч рублей Михаил Русый будет отдавать в течение 20 лет.

Уже за первые два года курс доллара подскочил вдвое. В результате кредит обесценился.

Интересный факт: при регистрации своего уже достроенного коттеджа Русый оставил для проверяющих органов заявление, в котором заверил, что построил его за собственные деньги, без привлечения льготных кредитов.


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