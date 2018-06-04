Погода на неделю: жара спадет, ночью возможны заморозки 4.06.2018, 12:59

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Территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферного фронта.

В предстоящие сутки территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, дождей будет немного, и они будут носить локальный характер, но за фронтом начнет поступать более прохладный воздух с севера Европы и жара спадет. Об этом рассказали в Белгидромете Минприроды.

5 июня, во вторник, в отдельных районах страны пройдут кратковременные грозовые дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью составит +6...12°С, максимальная днем +14...19°С; в южных районах страны ночью +13...17°С, днем +20...22°С.

В среду, 6 июня, ночью по северу Беларуси, днем местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +2...8°С, в отдельных районах на торфяниках Брестской области возможны слабые заморозки до 0...-2°С; максимальная температура воздуха днем +14...19°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +20....22°С.

7 июня, в четверг, погодные условия определит антициклон, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит +2...8°С, в отдельных районах на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки до 0... -2°С; максимальная температура воздуха днем +17...24°С.

В пятницу, 8 июня, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку Беларуси местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5...12°С, максимальная днем от +19°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны.