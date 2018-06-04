В Калинковичах штурмуют дом блогера, который разоблачает милицию и чиновников

В Калинковичах штурмуют дом блогера, который разоблачает милицию и чиновников3
- 4.06.2018, 13:11
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Виталия Манько арестовали, его жена с детьми забаррикадировалась в доме.
Бывшего бизнесмена Виталия Манько задержали в его доме. Жена блогера с 4 детьми забаррикадировалась в доме. К ней ломятся милиционеры.
Виталий может находиться в отделении, сообщает корреспондент «Белсата». Точная причина задержания неизвестна.
Виталий Манько ведет популярный видеоблог и показывает реальное состояние калинковичского хозяйства.
Местные жители блогера поддерживают – за полгода существования канала на него подписались почти 2 тысячи человек. А вот заместитель председателя Калинковичского райисполкома Виктор Замостик – наоборот упрекает, мол, Манько показывает ситуацию необъективно.