Украинец выиграл в лотерею рекордную сумму денег 1 4.06.2018, 13:22

Джекпот оказался самым большим за всю историю национальных лотерей Украины.

На официальном сайте одной из национальных лотерей Украины опубликована информация о том, что в Украине сорван рекордный джекпот в 17,8 млн гривен, сообщает segodnya.ua.

При этом кто стал миллионером, как и когда получит выигрыш пока не сообщается.

До этого момента сумма самого большого выигрыша в Украине составляла 15,2 млн гривен. В 2007 году его обладателем стал житель Тернополя.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.