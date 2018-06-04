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Из-за репетиций к 3 июля минские дороги перекроют семь раз

  • 4.06.2018, 13:25
архивное фото kp.by

Cегодня стартовала подготовка к параду.

Если вы не хотите идти на парад, то парад придет к вам. Тренировки сводной роты почетного караула перемещаются в центр города, поэтому готовьтесь к перекрытым улицам, пишет kyky.org.

Семь вечеров в июне, начиная с сегодняшнего, с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств (в том числе и общественного транспорта) по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Тренировки пройдут 04, 07, 11, 14, 18, 21 и 25 июня. ГАИ предупреждает: выбирайте маршруты движения заранее, мост нужнее для репетиций!


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