Из-за репетиций к 3 июля минские дороги перекроют семь раз 4.06.2018, 13:25

архивное фото kp.by

Cегодня стартовала подготовка к параду.

Если вы не хотите идти на парад, то парад придет к вам. Тренировки сводной роты почетного караула перемещаются в центр города, поэтому готовьтесь к перекрытым улицам, пишет kyky.org.

Семь вечеров в июне, начиная с сегодняшнего, с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств (в том числе и общественного транспорта) по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. Тренировки пройдут 04, 07, 11, 14, 18, 21 и 25 июня. ГАИ предупреждает: выбирайте маршруты движения заранее, мост нужнее для репетиций!