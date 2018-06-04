Активисты начинают ежедневную вахту в Куропатах 4.06.2018, 13:40

Фото: svaboda.org

Акции в урочище будут проходить с 12 до 16 часов.

Общественные активисты вновь собрались в Куропатах, чтобы определиться, что делать, чтобы не допустить открытия увеселительного заведения рядом с местом массовых расстрелов, сообщает «Радыё Свабода».

Первоначально планировалось, что ресторан «Поедем, поедим» начнет работу 1 июня, однако лист с надписью «Закрыто» висит на воротах до сих пор. Не исключено, что торжественной церемонии мешает как раз общественная активность.

Политик Павел Северинец повторил, что наилучшим вариантом для инвесторов было бы передать комплекс под музей памяти о жертвах сталинских репрессий. Но протестующих удовлетворит, если так называемый «Бульбаш-холл» не откроется вообще. В таком случае незаконная постройка в перспективе будет снесена.

Участники оргкомитета по итогам сегодняшней встречи решили:

Поддержать резолюцию куропатского митинга 3 июня, которая сводится к тому, что никаких развлекательных заведений здесь быть не должно.

Ежедневно с 12 до 16-й устраивать общественную вахту, чтобы не допустить открытия ресторана.

Организовать художественные акции, пленэры для привлечения внимания к проблеме.

Палаточный лагерь нецелесообразно ставить до тех пор, пока развлекательное заведение не работает.

Актывісты перад брамай забаўляльнай установы

Среди ближайших мероприятий - рисунок углем «Угольное утро», собрание «Поэтическая защита», акция «Не поеду, не поем», выступления бардов.

Также предполагается провести юридический круглый стол относительно возможности аннулировать все решения властей относительно защитной зоны Куропат.

Штодня ў рэстарацыю прывозяць прадукты і посуд

Тем временем на территории комплекса продолжают завозить продукты, посуду, на улице установлена крытая терраса. Всем, кто заезжает и заходит внутрь, активисты раздают буклеты с информацией о хронологии событий в Куропатах во время расстрелов «врагов народа».