Der Spiegel: НАТО отрабатывает маневры на Сувалкском корридоре 1 4.06.2018, 13:49

Фото: newsua.org

Силы Альянса тренируются на случай экстренной угрозы.

На учениях в балтийском регионе отрабатывается отражение атаки российских вооруженных сил. В учениях приняли участие и находящиеся в Литве военнослужащие бундесвера под командованием США, сообщает Der Spiegel, (перевод - inopressa.ru).

Как пишет неназванный автор публикации, в воскресенье в балтийском регионе и Польше стартовали военные учения Saber Strike, в которых, по данным американской стороны, принимает участие порядка 18 тыс. военных из 19 стран, как входящих, так и не входящих в НАТО.

"В ходе маневров отрабатывается отражение потенциального российского вторжения в балтийском регионе. Наряду с такими учениями, как Noble Jump, Flaming Thunder и Iron Wolf, нынешние учения входят в число крупномасштабных. Их объединяет в первую очередь послание в адрес России: вторжение в одну из стран альянса будет иметь серьезные последствия. Вместе с тем НАТО сигнализирует своим партнерам в Польше и странах Балтии о верности принципам Североатлантического альянса", - пишет корреспондент.

Основной территорией проведения учений стал регион вокруг Калининграда. "Стратегическое значение для защиты региона имеет, прежде всего, так называемый Сувалкский коридор длиной около 100 км. Он отделяет вооруженный до зубов Калининград на севере от российского союзника в лице Беларуси на юге", - передает автор.

"В случае атаки (со стороны России) НАТО должно максимально быстро перебросить войска и вооружение через этот коридор. В противном случае, как показывают результаты исследования, проведенного аналитическим фондом RAND, странам Балтии не выстоять. По мнению авторов исследования, у НАТО в запасе есть максимум 60 часов", - говорится в статье.

В 2016 году НАТО увеличило присутствие у границ с Россией, напоминает издание: "в ответ на аннексию Россией Крыма в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию было направлено по дополнительному батальону".