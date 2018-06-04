На Зыбицкой появится видеонаблюдение и дополнительные патрули 4.06.2018, 13:49

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Уличные музыканты будут выступать только до 23.00

Директор КУП «Минское наследие» Александр Кохан заявил, что набережную реки Свислочь в районе улицы Зыбицкой в Минске оборудуют системой видеонаблюдения в целях «обеспечение общественной безопасности», сообщает БелТА.

«Вопрос поддержания правопорядка в ночное время на этой территории остается актуальным. Работа в этом направлении ведется администрацией района и силами РУВД, ГУВД, проведена встреча с субъектами хозяйствования, которые обслуживают объекты общественного питания. Совместно с РУВД установлено, что территория набережной реки между линией застройки и зеленой зоной будет оснащена видеонаблюдением», – сказал он.

Кроме того, будет усилено патрулирование территории. Также решено, что музыканты здесь будут выступать только до 23.00. – после этого для посетителей баров и ресторанов включат фоновую музыку.

На улице Зыбицкой и рядом с ней расположено большое количество баров, ресторанов и клубов. Там выступают уличные музыканты. В последние годы Зыбицкая считается «тусовочным» сердцем Минске.