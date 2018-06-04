Что замышляет Путин в Азовском регионе Николай Маломуж, «Главред»

4.06.2018, 13:57

Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Украина может потерять часть своего суверенитета.

Благодаря своим недавним действиям Российская Федерация получает стратегическое преимущество в Азовском регионе перед Украиной. Речь идет и о перекрытии 2 тысяч квадратных метров Азовского моря для Украины, и о периодических задержаниях украинских судов, и о перебрасывании пяти кораблей Каспийской флотилии РФ и т.д.

Во-первых, Россия планомерно создает проблемы для украинского судоходства. А это негативно сказывается и на экономике Украины, и на наших коммуникациях с другими странами в торговом, промышленном и экономическом форматах.

По сути, Россия устанавливает контроль над Азовским морем и украинским судоходством в нем. А такой контроль, как и строительство Крымского (или Керченского) моста, является безусловным преимуществом России. Теперь в Азовском регионе многое зависит от нее. А Украина при этом теряет часть своего суверенитета.

Во-вторых, Россия сегодня получила возможность формирования в акватории Азовского моря своих военно-морских частей, которые, проводя военные маневры, будут оказывать на Украину давление и в плане безопасности. А в перспективе, если рассматривать разные театры боевых действий, этот фактор позволит России с этих позиций проводить активные локальные, а при необходимости и масштабные военные операции с использованием военно-морских сил РФ в регионе.

Так что благодаря своим действиям в Азовском море Россия получает доминирование в регионе, ежедневный экономический контроль над всеми отраслями украинского производства, которые так или иначе связаны с судоходством (металлургия, руда, зерно и т.д.). Плюс — РФ теперь сможет контролировать этот регион с помощью военно-морского флота и военно-воздушных сил, а в дальнейшем может стать еще и плацдармом для возможного развертывания операций против Украины.

Однако, несмотря на все это, просто нереально, что Россия начнет какие-то масштабные операции. Ведь в Москве прекрасно понимают, что такие действия повлекут за собой уже не просто санкции и осуждение, но и активное противодействие представителей НАТО и других стран. Например, Турция, которая до сих пор занимала позицию "и вашим, и нашим", то есть выступала и в поддержку Украины в вопросе Крыма, и ратовала за сотрудничество с Россией, теперь будет вынуждена действовать иначе, потому что это будет формат войны.

По имеющейся у меня информации, в НАТО настроены так: если начнутся масштабные операции в Азовском регионе со стороны России против Украины, то в ответ будут задействованы разные методы — сначала жесткие дипломатические и экономические меры, а потом и военные. И в этом случае начнется откровенная война, и России больше не удастся прикрываться какими-то "форматами" и "референдумами". Так у России не будет оправданий.

Потому сегодня Россия не готовит широкомасштабных операций против Украины с моря, как и попытка пробить сухопутный коридор в Крым для России бесперспективна (это нереально), но провокации и экономическое давление на Украину может быть и будет.

К сожалению, Украина неадекватно и недостаточно реагирует на угрозы, которые создает для нее Россия в Азовском море. Ведь все действия России — от аннексии Крыма, строительства моста и до ограничения украинского судоходства и задержания наших судов — являются нарушением международных норм и противоречат международному и международно-морскому праву. Да, уже были обращения в Совбез ООН и другие международные структуры относительно действий России. Но главное — суды, именно они должны дать юридическую оценку действиям России, принять окончательное решение, а не озвучивать призывы, осуждения или высказывать обеспокоенность. Тогда бы Украина руководствовалась конкретными решениями суда, которые были бы обязательны для выполнения для всех, включая РФ. Это важный инструмент, но он пока что не задействован Украиной полнокровно. Есть лишь отдельные решения по Украине, но они не имеют глобального характера и не касаются Азовского моря конкретно.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, «Главред»