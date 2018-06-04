ИП из Барановичей: Раньше колбасу покупали палками, сейчас – по 200 граммов 4.06.2018, 14:05

Владимир Шигаев

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Владелец мясного павильона рассказал, как уволился с мясокомбината и занялся своим делом.

Владелец двух мясных павильонов – 34-летний Владимир Шигаев – рассказал Intex-press, почему решил заняться мясным бизнесом, где взял сумму на открытие своего дела, как определял, чем торговать, и какие мясные товары пользуются спросом у горожан:

- Я вырос в деревне под Сновом. После школы поступил в Минский государственный колледж электроники на наладчика технологического оборудования, но учебу бросил и стал помогать родителям, которые торговали мясом на Алексеевском рынке в Барановичах. Мы растили своих свиней, покупали по деревням, кололи их и продавали мясо.

После армии, в 2007 году, я поступил на заочное отделение в Барановичский экономико-юридический колледж на экономиста и устроился работать на Сновский агрокомбинат формовщиком: делал колбасы, ветчину, готовил фарш.

Кстати, в детстве я не ел мясо, до армии – сало, а ливерку даже в рот не брал: брезговал, думал, что готовят ее непонятно из чего. Но, поработав на мясокомбинате, понял – съедобно.

Мне казалось, что $3500 – это так много

Через три года я настолько хорошо разбирался в мясе и колбасах, что задумался о собственном бизнесе. У меня было около $3500: 2000 я накопил, остальную сумму получил в качестве субсидии на организацию предпринимательской деятельности от центра занятости. Тогда мне казалось, что $3500 – это так много.

Начинать бизнес в Несвиже или Снове было бессмысленно: это вотчина агрокомбината – куда мне до него со своим павильоном. А в Барановичах не было ни одного магазина Сновского агрокомбината.

Когда решал, каким мясом буду торговать, учитывал конкуренцию. Торговать птицей не было смысла: конкурировать с птицефабрикой «Дружба» я бы не смог. Не стал торговать и свежим мясом. Уже тогда прилавки крупных торговых сетей были им завалены. Да и говяжья полутуша – большая, а ее надо где-то хранить. Поэтому я решил продавать колбасные изделия, полуфабрикаты и субпродукты.

Хотелось все бросить, но решил не сдаваться

Сначала торговал на рынке в роллете родителей. Первые три года ежедневно ездил из Снова в Барановичи на электричке или рейсовом автобусе. Многие смеялись: мужчина продавцом работает. Но я не расстраивался.

Работать было сложно. Когда начинал, меня решили взять в оборот блатные ребята, предлагали «крышевать». Были и другие причины для переживаний. Я боялся обсчитать покупателей – от страха даже руки тряслись. Когда ко мне впервые пришли работники санстанции, я чуть не упал в обморок от переживаний: не знал, что говорить и какие документы показывать. Кстати, с документами проблем не было: сертификаты качества на товар предоставило предприятие, а я сделал только санкнижку.

Не прошло и года, как $3500 «растворились»: ушли на товар, налоги, ФСЗН, коммуналку. Кредит в банке мне не давали, влез в долги. Хотелось все бросить. Но что дальше? Ехать в Москву? Мне хотелось жить хорошо в Беларуси, и я решил не сдаваться.

В 2014 году мне все-таки дали кредит на 60 млн рублей старыми, через год – еще на 100 млн. Я жил в режиме жесткой экономии и тратил деньги только на бизнес. Расширил ассортимент, часто обновлял его. Дела пошли в гору, и в 2015 году я снял квартиру в Барановичах.

Раньше колбасы брали палками, сейчас – по 200–300 граммов

Экономическая ситуация в стране отражается на покупателях. Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов. Большинство покупают «варенку», хотя еще пару лет назад брали сыровяленую колбасу. Иногда интересуются индюшатиной и бараниной. Говядину чаще всего спрашивают россияне. Наплыв покупателей заметен по праздникам – накануне Рождества, перед Новым годом и Пасхой.

Самые популярные продукты, как ни странно, – говяжьи мозги и семенники. Их разметают за несколько минут! А мужчины часто под пиво берут копченые свиные уши с перцем. Спросом пользуется и сало.

Свой ассортимент, а это более 100 наименований, я знаю наизусть. Могу с закрытыми глазами отличить, где какая колбаса или сарделька. А вкусную колбасу могу определить по внешнему виду. На нее у меня «чуйка». Также научился заказывать столько товара, сколько смогу продать. А поначалу бывало, что продукты портились. Сейчас, когда у товара подходит срок годности, я распродаю его по дешевке. Бывает, забираю домой и съедаю сам.

Хочу зарабатывать больше

В прошлом году я открыл торговую точку на Третьяках, а на Алексеевском рынке купил два роллета и сделал из них один. Нанял продавцов.

Не могу сказать, что у меня большие доходы: после выплат зарплат продавцам, оплаты налогов и коммуналки у меня остается около $1000. В будущем я хочу зарабатывать еще больше, планирую открыть магазины в Барановичах и в Минске. Я рад, что, столкнувшись с трудностями, не опустил руки. Где бы я сейчас нашел работу с таким доходом?