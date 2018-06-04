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Сингапур выделил спецзону для саммита Трампа и Кима

  • 4.06.2018, 14:09
коллаж: РБК-Украина

Территория включает три района города-государства.

Сингапур выделил специальную зону в этом городе-государстве, которая будет отгорожена с 10 по 14 июня для запланированного саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом говорится в сообщении правительства Сингапура, распространенном в понедельник, передает svoboda.org.

Территория, включающая районы Танглин, Ньютон и Орчард, находится там, где расположено министерство иностранных дел, посольство США и несколько крупных отелей, в том числе отель Шангри Ла. Объявление было сделано в правительственной онлайн-газете.

Как сообщалось ранее, КНДР не планирует на время саммита с США привозить в Сингапур из Пхеньяна автомобили, в том числе лимузин для Ким Чен Ына. Вместо этого они намерены арендовать автомобили на месте, пишет в понедельник сингапурская газета "Стрейтс таймс". По существующей традиции американская делегация доставит в Сингапур президентские лимузины "Кадиллак". При этом, по информации источников, северокорейская делегация, которая прибыла в Сингапур 28 мая для подготовки встречи, требует предоставления автомобилей классом не ниже, чем у президента США.

Газета "Вашингтон пост" ранее сообщала, что американская делегация ищет способ оплатить расходы на пребывание делегации КНДР в Сингапуре, в том числе проживание Ким Чен Ына в гостинице. Сингапурские власти не исключают, что могут взять на себя часть расходов.


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