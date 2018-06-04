закрыть
4 июня 2018, понедельник, 19:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Экс-менеджер БАТЭ: В Борисове должен быть состоявшийся специалист, а не Дулуб

3
  • 4.06.2018, 14:12
  • 1,733
Виктор Ходасевич
Фото: Екатерина АЛЕКСАНДРОВА, Александр ШИЧКО

Отставка главного тренера БАТЭ - не случайность.

Экс-менеджер БАТЭ Виктор Ходасевич прокомментировал отставку Олега Дулуба с поста главного тренера команды.

«Дулуба в принципе не должно было быть в БАТЭ. Не идеальный вариант убрать сейчас и поставить образного Багу/Молоша, но лучше поздно, чем никогда.

Человек из системы – совсем другое дело. Отношение игроков/руководства/клуба/ болельщиков. Своему можно что-то прощать, по крайней мере на первоначальном этапе. А «чужаку»? Здесь должен быть состоявшийся специалист, с харизмой. А не Дулуб», – сказал Ходасевич.


популярное за неделю

Мнение

Вы не представляете через какой ад пришлось пройти
Вы не представляете через какой ад пришлось пройти Аркадий Бабченко
Любите живых
Любите живых Ирина Халип
В чем дело, Аркадий?
В чем дело, Аркадий? Антон Орех
Надежда
Надежда Виталий Щигельский