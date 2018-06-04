Экс-менеджер БАТЭ: В Борисове должен быть состоявшийся специалист, а не Дулуб 3 4.06.2018, 14:12

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Виктор Ходасевич

Фото: Екатерина АЛЕКСАНДРОВА, Александр ШИЧКО

Отставка главного тренера БАТЭ - не случайность.

Экс-менеджер БАТЭ Виктор Ходасевич прокомментировал отставку Олега Дулуба с поста главного тренера команды.

«Дулуба в принципе не должно было быть в БАТЭ. Не идеальный вариант убрать сейчас и поставить образного Багу/Молоша, но лучше поздно, чем никогда.

Человек из системы – совсем другое дело. Отношение игроков/руководства/клуба/ болельщиков. Своему можно что-то прощать, по крайней мере на первоначальном этапе. А «чужаку»? Здесь должен быть состоявшийся специалист, с харизмой. А не Дулуб», – сказал Ходасевич.