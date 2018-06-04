Зинаида Михнюк: Мы говорим властям – руки прочь от профсоюза РЭП 1 4.06.2018, 14:26

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В Бресте детей сняли с уроков, чтобы не дать профсоюзу провести пикет.

Брестский городской исполнительный комитет не разрешил профсоюзу РЭП провести пикет в парке Воинов-интернационалистов 30 мая 2018 года. Отказ мотивировали тем, что в заявленном месте будет проходить молодежный фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей, который, как известно, отмечается 1 июня, сообщает praca-by.info.

Региональная руководительница Белорусского профсоюза РЭП Зинаида Михнюк прокомментировала ситуацию:

"Идет неприкрытое вмешательство государства в дела профсоюза, и уголовное дело возбуждено по надуманным причинам. И мы говорим властям: "Руки прочь от профсоюза РЭП!" Мы подавали заявки на пикетирования по всей Беларуси, в четверг 15 марта 2018 года, в День Конституции, и везде получили отказ. В Бресте нам отписались, что в это время в парке воинов-интернационалистов будет проходить спортивное ориентирование школьников.

Мы пришли и убедились, что детей сняли со школьных занятий, и преподаватели физкультуры сказали, что это незапланированное мероприятие и проводится в срочном порядке, и что они не понимают по какому поводу, да еще в такую холодную погоду детей выгнали на улицу".