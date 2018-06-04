Нетаньяху едет в Европу для выработки общей позиции по Ирану 4.06.2018, 14:37

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля встретится с лидерами Германии, Франции и Великобритании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник отправился в турне по трем странам Европы, пытаясь найти поддержку своего стремления добиться изменений в соглашении по ядерной программе Ирана, сообщает «Голос Америки».

Турне Нетаньяху начинается в Германии, где он проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Позднее он встретится с лидерами Франции и Великобритании.

Великобритания, Франция и Германия являются участниками соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году, наряду с Россией, Китаем и США.

Президент Дональд Трамп объявил в мае, что США выходят из соглашения, которое он назвал «ужасной односторонней сделкой». Трамп требует введения дополнительных ограничений на иранскую программу создания баллистических ракет и сдерживания «дестабилизирующих действий» Ирана на Ближнем Востоке.

Другие участники соглашения выражают желание сохранить «ядерную сделку», утверждая, что она работает. Великобритания, Франция и Германия предлагают заключить дополнительное соглашение, которое урегулировало бы другие связанные с Ираном проблемы, вызывающие обеспокоенность.

Как и Трамп, Нетаньяху является резким критиком соглашения по ядерной программе Тегерана. По мнению израильского лидера, соглашение оставляет Ирану возможность для быстрого создания ядерного оружия после истечения срока действия договоренности.

Иран, который добился отмены санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы, неоднократно заявлял, что его деятельность в ядерной сфере носила исключительно мирный характер.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье назвал выход США из соглашения «незаконным» и призвал другие страны, подписавшие эту договоренность, не следовать их примеру.

Государственные иранские СМИ сообщили, что Зариф направил письмо министрам иностранных дел остальных стран-участниц соглашения, призвав их «компенсировать» потери Ирана, вызванные выходом США из соглашения, если они хотят сохранить сделку.

Зариф назвал заключенное в 2015 году соглашение результатом «тщательных, деликатных и сбалансированных многосторонних переговоров».

«Незаконный выход правительства США, и особенно методы запугивания, которые использует американское правительство, чтобы заставить другие правительства действовать в соответствии [с его политикой], дискредитирует понятие верховенства закона и бросает вызов принципам, заложенным в Уставе ООН, ставит под сомнение эффективность международных органов», – написал Зариф.